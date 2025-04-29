長和賣碼頭北京出聲 分析：警告勿輕易考慮拆分

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（中央社台北29日電）香港首富李嘉誠旗下長江和記集團巴拿馬港口出售交易傳將拆分為兩個部分繼續推進後，中國監管機構發聲要求交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查。分析稱，北京這一表態意在向相關各方施壓，警告不要輕易考慮拆分交易。

長和集團3月初宣布將包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）為首的「貝萊德-TiL財團」，引起北京強烈反彈，並就此展開反壟斷審查。長和原定4月2日或之前簽訂出售巴拿馬港口業務的協議，但截至目前並未對外公布已簽約或撤消相關交易。

長和出售海外港口交易，買方除了貝萊德集團及旗下的全球基礎建設夥伴公司（Global Infrastructure Partners，GIP），還有以義大利亞彭帝（Aponte）家族旗下地中海航運公司（MSC）為首的Terminal Investment Ltd（TiL）。

華爾街日報（WSJ）此前報導，MSC考慮將兩個巴拿馬港口從交易中剝離，先收購其他41個港口。41個港口的收購方51%股權由TiL持有，49%股權由貝萊德旗下一公司持有。至於巴拿馬兩個港口的收購方51%股權由貝萊德旗下GIP持有，49%由TiL持有。這個組合有助讓美國總統川普（Donald Trump）相信巴拿馬港口將交由美資控制。

中國國家市場監督管理總局27日透過官網表示，高度關注有關交易，將依法進行審查，並強調「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。

新加坡聯合早報日前引述香港智庫百家塔政策研究所共同創辦人陳偉信表示，在商業交易和併購協議中，交易拆分本是正常做法，尤其是當原有交易存有法律挑戰風險時。

他指出，中國國家市監總局此番警告，實際意圖是向交易各方施壓，避免交易拆分，以防未來出現不可控後果。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰則指出，這項交易「涉及中國戰略利益，無論如何調整交易架構，都無法避免中國政府的審查」。

親北京的港媒大公報昨天就此事發表社評稱，「相關企業必須切實遵守國家有關法律，切實履行自身的承諾，立即停止相關交易，否則國家有關部門將採取必要行動，後果非常嚴重」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會上回應時重申市監總局的立場，並稱中國一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。他也希望有關各方審慎行事，與中國有關部門充分溝通。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍認為，在中國政府完成反壟斷審查前，預料長和交易不會推進。這筆交易已不再是單純的商業行為，而是捲入了美中戰略博弈之中，兩國目前在各個戰略領域展開激烈競爭，包括科技戰與關稅戰。

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外電指出，全球大約3%的海運貿易經由巴拿馬運河，而美國和中國是這一重要航道的主要用戶。隨著美中貿易緊張局勢升級，雙方圍繞巴拿馬運河的爭奪不斷加劇，凸顯長和及其他大型跨國企業當前所處的商業環境愈發複雜。

徐天辰研判，中國除了可能阻撓巴拿馬運河兩個港口的出售，其他41個港口的交易也可能面臨一定壓力，尤其是那些位於蘇伊士運河和紅海地區、具有戰略意義的港口。（編輯：周慧盈/邱國強）1140429