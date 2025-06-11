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巴拿馬運河管理局：長和售港口交易恐損運河中立性

2025/6/11 14:17
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（中央社台北11日電）香港長和集團擬出售巴拿馬運河2個港口的風波持續。英國金融時報報導，巴拿馬運河管理局局長瓦斯蓋茲表示，如果碼頭營運商高度集中於一家綜合性或單一航運公司，將損害巴拿馬運河的市場競爭力，並不符合運河的中立原則。

長和集團今年3月宣布出售43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。但長和受到中國方面連番批評，中國國家市場監督管理總局曾表示，會對交易進行審查。

其後，長和表示，MSC才是買方的主要投資者，MSC由亞彭帝（Gianluigi Aponte）家族營運。外媒此前報導，若此次交易成功，MSC將成為全球最大的貨櫃碼頭營運商。

英國金融時報10日報導，瓦斯蓋茲（Ricaurte Vasquez）向該報表示，如果按照目前的形式交易，會存在吞吐量集中的潛在風險。這會威脅巴拿馬運河的中立原則。

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瓦斯蓋茲又指，巴拿馬運河當局應該利用與此次港口交易的機會，重新啟動在運河太平洋一端的科羅薩港（Port of Corozal）建造碼頭的項目，自己成為碼頭營運商。

美國總統川普此前誓言要奪回巴拿馬運河。金融時報此前引述消息表示，MSC與貝萊德曾與中國國家市場監督管理總局進行面對面會談，試圖在華府與北京因巴拿馬運河問題陷入緊張之際，促成這起交易。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140611

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