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學者談關稅戰：中國能反制但應「以戰促和」避免脫鉤

2025/4/17 20:40（4/17 20:51 更新）
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京東集團首席經濟學家沈建光17日在上海「上證.首席講壇」中，談中國經濟在關稅戰下有何挑戰和韌性。他認為中國有底氣對美國進行反制，但「以戰促和」仍然值得爭取。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月17日
京東集團首席經濟學家沈建光17日在上海「上證.首席講壇」中，談中國經濟在關稅戰下有何挑戰和韌性。他認為中國有底氣對美國進行反制，但「以戰促和」仍然值得爭取。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月17日
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（中央社記者張淑伶上海17日電）經濟學者沈建光今天在有關美國「對等關稅」衝擊的講座中表示，中國有底氣進行反制，但「以戰促和」仍然值得爭取，要避免中美經濟「硬脫鉤」，為中國經濟轉型贏得緩衝時間。

中國國務院總理李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，京東集團首席經濟學家沈建光是受邀參加的專家之一。他今天在上海證券報和中國首席經濟學家論壇主辦的「上證.首席講壇」中，談中國經濟在關稅戰下有何挑戰和韌性。

面對美國總統川普的「對等關稅」，中國目前採取堅決反制的作法，對美國輸入商品關稅達125%，並稱對於美方的關稅「數字遊戲」不再理會。美國方面則稱，中國輸美商品面臨最高達245%的關稅。

沈建光說，在應對當前經濟局勢下，中國宏觀政策已有兩大轉折，一是財政政策明顯加力，今年官方赤字率首次達到4%，廣義赤字率接近10%；二是政策重心從投資轉向消費，「以舊換新」政策有明顯作用，並拉動非以舊換新類品項的銷售。去年下半年中國財政部下達人民幣1500億元（約新台幣6750億元）實施消費品以舊換新，而今年初，這個數字變成3000億元。

他說，中國反制的底氣有三：一是「內循環」建設取得進展，消費成長；二是中美人工智慧領域差異縮小，在中美科技脫鉤背景下，DeepSeek為代表的科創是對中國創新能力質疑的有力回應；三是中美已經歷7年貿易戰，中國在全球市場出口占比反而較2018年上升。

他認為，中美兩國經濟還不至於「硬脫鉤」，也就是立刻全面脫鉤。除了川普持續釋放想與中國領導人會談的訊號，對中國來說，「以戰促和」也值得爭取，因為即使中國能採取措施對沖美國關稅，就業和通縮風險仍在。避免硬脫鉤，可以為中國經濟的轉型贏得緩衝時間。

沈建光也列出中國經濟面臨的諸多挑戰，包括：出口增速可能下滑、消費恢復動力不足、物價持續低迷、房地產尚未穩定、民間投資乏力、外商投資下滑、地方財政困難。

其中，他指出，中國對美出口占中國GDP的2.8%，對美出口下降會直接影響中國的經濟成長。而且在中美貿易往來可能大幅下滑、美國和其他國家貿易談判情況不確定的情形下，全球經濟成長也可能放緩並影響中國的出口，外需下滑也會透過乘數效應影響中國國內投資和消費。

而即便消費已有改善，但沈建光說，消費復甦仍面臨一些制約，尤其結構性失業和降薪問題突出，使收入成長放緩；房價、股價長期下跌，使居民財富縮水等。

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在通縮風險方面，他表示，截至2025年第一季，反映物價水準的GDP平減指數已連續8季負成長，是1990年代末以來最長時間的價格下行；截至今年3月，消費者物價指數（CPI）年增率已是連續25個月低於1%，生產者物價指數（PPI）年增率連續30個月負成長。這顯示有效需求不足，部分領域價格持續低迷。

他說，中國要為最壞的情況做好準備，仍必須要有持續擴大內需的政策。（編輯：周慧盈）1140417

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