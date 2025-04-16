白宮稱中國面臨高達245%關稅 中國官媒：文字遊戲

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（中央社台北16日電）白宮在美國當地時間15日發表聲明，由於中國的反制措施，現在中國進口美國商品面臨高達245%關稅。有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文稱，美方此舉是「國際笑話」、「文字遊戲」。

白宮網站在美國當地時間15日發表聲明，指美國總統川普在「解放日」（4月2日）宣布對所有國家徵收10%的關稅，並對與美國有最大貿易逆差的國家分別徵收更高的對等關稅，以創造公平的競爭環境並保護美國國家安全。

聲明表示，有逾75個國家已與美國接觸討論新貿易協議。討論期間相關的對等關稅暫停實施，但中國除外，因為中國採取反制措施。

聲明又指，由於中國的反制措施，現在中國進口美國商品面臨高達245%關稅。

有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文稱，「美國加徵245%？仔細看了下，是國際笑話，大家別當真，就是一個文字遊戲。」

文章稱，245%關稅是指145%關稅再加原有的個別商品關稅，個別項目關稅本來有100%，所以說最高關稅是245%，「只是用個別項目的最高來喊，其實沒啥變化，感覺就是美國人玩弄的文字遊戲。」

文章強調，「沒變化，感覺沒變化。要說有變化，就是文字遊戲，文字遊戲，文字遊戲。」

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文章又稱，中國前幾天實施反制時已說，「即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。」

文章最後表示，「前面加徵，後面暫停，有些還豁免，這開得是什麼國際玩笑？！」（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140416