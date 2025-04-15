當川普遇上習近平 對等關稅激起了美中強大的火花

川普回任美國總統不到3個月，就向全球發動了史無前例的對等關稅攻勢，把全球產業及金融市場這一大潭水攪得波濤洶湧。正當魚蝦四散奔逃，爭相求生時，川普赫然發現，水裡的一條大鱷魚死死咬住了他。這條大鱷魚，就是中國，儘管牠因為經濟衰退，已經齒牙動搖。

從川普（Donald Trump）1月20日回任到4月2日宣布對等關稅前，已經先以芬太尼（Fentynol）問題為由，向中國兩度加徵了10%關稅。而中國則是「重點回擊」，僅針對部分類別產品、包括川普中西部票倉的農產品作對等還擊，一些類別還加到15%。此外，中國仍使出了制裁美企及管制鎢等關鍵物資出口的老招，以及對谷歌（Google）展開反壟斷調查，作為加碼還擊。

可以說，在4月2日前，中國對川普的還擊，看似「對等」甚至加碼，其實留有餘地。表面上不示弱，但也留出了與川普政府談判協商的空間。更重要的是，中國自認經過「川普1.0」及拜登（Joe Biden）時代的共8年的衝擊，應該能夠應付新增的20%關稅。

但川普4月2日高舉的「對等關稅」看板，不但令全球傻眼，中國更被高掛在看板上的第一行，被加上了34%的對等關稅。更何況，川普政府事後馬上說明，中國適用的關稅是34%外加芬太尼的20%，合計54%，使中國被美國加徵的稅率頓時領先全球，徹底惹怒了中國，起身頑抗，成為全球唯一對美反制的國家。

中國的對美反制動作，大致可分為幾個層面。一是針鋒相對的關稅及經貿反制，設法打疼美國；二是外交層面，開始向東南亞近鄰，乃至亞太、歐洲、拉丁美洲尋找盟友，試圖對抗美國；三是輿論宣傳，特別是喇叭朝內，激起中國國內民眾抗美的情緒，順帶轉移近年來經濟表現欠佳的焦點。

在關稅及經貿反制方面，隨著川普宣布34%對等關稅，接著在中國對等報復下又加徵50%關稅，然後再一舉加到125%，使美國光是今年來對中國加徵的關稅，就高達145%。若再加上川普第1任及拜登任內存在的7.5%至25%關稅，中國輸美商品的累計稅率已達驚人的152.5%至180%。

更有甚者，川普9日宣布將對中國關稅加到125%的同時，還出人意料地宣布，逾75個已與美國協商對等關稅的國家，關稅暫時降為10%，為期90天。此舉立刻讓中國陷入全球「一枝獨秀」的孤立狀態，125%比10%的稅率，天差地遠。

面對川普4月2日起的3波加稅攻勢，中國4日起也祭出了3波反制措施。在關稅上，中方堅持「你加多少，我就加多少」的原則，3波反制累計也向美國加徵了125%的關稅，且在第3波反制時加上了「如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」的字眼，彷彿是習近平表態「不陪你川普玩了」。

除了關稅對等反制，中國的3波反制還使出了許多老招。包括一共制裁了33家美企，其中17家被列為「不可靠實體」；同時管制釤等7類關鍵性稀土出口；還暫停了4家美國企業的高粱、禽肉輸中資格；更對美國化工大廠杜邦的中國公司進行反壟斷調查；且把原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查。

此外，川普念茲在茲的TikTok（抖音國際版）美國業務出售案，中國方面也明確表態要出手審查，讓川普不得不把TikTok出售案再度延後75天。

在外交層面上，從主管外貿的中國商務部、主掌外交的中國外交部，到中共中央乃至習近平本人，全都動了起來。除了多拉攏不滿川普對等關稅的國家，更因為川普的對等關稅除了打擊中國，還打擊近鄰東南亞的越南等國，把中國以東南亞作為規避美國關稅的後門，徹底封死。

其中，中共8至9日就由習近平主持召開了「中央周邊工作會議」，除了重申構建「周邊命運共同體」，並強調要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家「走穩自身發展道路」。不久，中國就宣布習近平14至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，防止這些國家倒向美國、進而反向對中國加徵關稅的目的十分明顯。

除了東南亞，中國還將抗美的觸角伸向澳洲、歐盟、巴西等國，像是和歐盟重啟先前陷入僵局的電動車關稅談判。同時，習近平特地選在11日會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）時，首度對美中關稅戰公開表態，指「打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓」，除了把面子做給西班牙，試圖從歐盟內部攻堅外，更充分表露了習近平決定和川普「打到底」的態度。

當然，中國拉攏他國抗美的舉動也踢到了鐵板。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）針對中國駐澳大使肖千主張「新形勢下，中國準備好與澳洲攜手合作」公開潑冷水，直指澳洲「不會與中國結盟，這事不會發生」，「我不認為我們會與中國攜手合作」。澳洲不希望看到美中發生貿易戰，但澳洲聚焦於實現貿易多元化。

至於輿論宣傳，中國官方老練地在大眾層面上，對美國祭出了旅遊警示、留學警示，乃至限縮好萊塢電影進口的措施，試圖將美國形塑成一個「去旅遊有危險」、「去留學有風險」的國度，連拍出來的電影也視為不對等貿易，普通中國百姓對美國的不信任乃至抗拒，油然而生，以便更大規模反制措施的民情操作。

在這種情況下，加上宣傳機器高調灌輸美中關稅戰的「不仁不義」，中國民間於是出現了「對美國籍客人加徵104%服務費」告示、川普頭像的馬桶刷，乃至戰狼畫匠創作的「就不跪」畫作，以及海外流入並廣傳的川普率團隊成員組裝iPhone等動畫，都是輿論戰下的產物。

然而，同一時間，沿海大批外貿工廠瞬即陷入停擺，工人無班可上而無薪可領的窘狀，卻在這樣的操作下被擺到了一邊。反映這種窘狀的短片，在中國網路上俯拾皆是，多未被刪。但除了反制，人們同時也在等待，中國官方有沒有像部分國家一樣，對受創的產業及從業人員提供扶助措施？

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美中關稅戰打下去，製造業強大的中國，在經濟本已疲弱下，會有更多工人生計無著，進而埋下更多社會動盪的不定時炸彈；而消費力強大的美國，則可能有更多民眾因物價高漲損及荷包，進而衝擊消費，造成民怨四起。

也許，這就是川普和習近平打死不退，想看到對方最後出現的景象。雙方互噴口水，你一拳我一腳，既比命硬，也比命長。但動盪的，除了兩國人民的生計，可能還有你我的荷包。（編輯：吳柏緯）1140415