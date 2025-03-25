中國救經濟 官方政策轉彎姿態放軟

首先是對民營企業具有指標意義的阿里巴巴創辦人馬雲。馬雲2月17日現身由中共總書記習近平召開的高規格民營企業座談會，官方藉此釋放政府支持民企的積極訊號。這距離馬雲2020年在10月外灘金融峰會演講時批評中國金融監管體系而遭當局冷凍已經4年半。

這期間，螞蟻集團硬是在上市前夕被取消，阿里巴巴因違反反壟斷法被罰巨款，歷經3年整改，整個網路平台業的榮景都受到打擊。

儘管到了後期，中央或地方政府已不斷釋出肯定平台經濟的訊號，但最後仍不得不把馬雲請到習近平面前，說明了企業家信心易受打擊不易恢復的特質，也顯示中國經濟的疲弱非三年兩載一般週期內可以改善。

再來是先前遭打擊的企管諮詢業也轉了風向。路透社報導，美國美思明智集團（Mintz Group）5名員工兩年前在中國北京被捕，今天全數獲釋。正值中國發展高層論壇2025年年會在北京舉行，有80多家外企高層出席。中國強調歡迎外資。

2023年，中國當局突襲逮捕美思明智集團5名本地員工，為後來全面打擊顧問和盡職調查公司的行動拉開序幕，貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處及凱盛融英（Capvision Partners）也遭搜查，讓身處中國的外國投資人心生警惕。

COVID-19疫情之後，中國經濟復甦不如預期，一開始官方仍強調國家安全的重要，上述凱盛融英案就被中國國安部在2024年4月列為「10大間諜案」之一。

中國2024年外國直接投資比前一年大減27.1%，是自2008年全球金融危機以來最大降幅。隨著經濟情況更為嚴峻，「穩外資」成為中國穩定經濟的高頻詞之一，國安單位突襲檢查外企的動作也幾乎銷聲匿跡。

2023年底，官方對網路遊戲監管也曾鬆緊不一，引發民企擔憂。

今年中國政府工作報告中提到，「健全和用好宏觀政策取向一致性評估工作機制，把經濟政策和非經濟性政策統一納入一致性評估，統籌政策制定和執行全過程，提升政策目標、工具、時機、力度、節奏的匹配度」，似乎也是避免自己左手打右手、不同部門對政策理解不一的情況。

無論如何，中國官方對於自身政策轉變不會承認錯誤，只能從官方後續的表態中了解政策已經轉變。

最顯而易見的例子莫過於COVID-19疫情的「動態清零」政策。習近平堅持動態清零病例，導致病毒轉為輕度後依然嚴格封控，不惜因此重傷經濟。官方始終未明言放棄清零政策，而是在2022年底抗議封控的「白紙運動」後不久迅速放寬，後來則以防疫「平穩轉段」稱之。

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至於計劃生育政策更是大船調頭難，從1979年開始的多數家庭只准生「一胎」，到2015年全面放寬「二孩」 、2021年5月放寬至「三孩」，歷經40多年，外界認為放寬時機已經太晚，加速中國成為當今老齡化速度最快的國家。

即使如今官方明定要發放補貼鼓勵生育，和早期限制生育的作法已經大相徑庭，但「計劃生育」之名仍在，也始終是中國的「基本國策」。（編輯：周慧盈）1140325