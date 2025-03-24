中國支持民營經濟促銷費 陸委會諮委指成效有待觀察

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）陸委會日前舉行的諮詢委員會議聚焦中國全國「兩會」。委員指出，今年兩會打造「習近平2.0」形象，塑造積極提振經濟、促進消費及對民營企業的支持。但民眾對發展民營經濟、促進消費沒信心，成效仍待觀察。

大陸委員會（陸委會）24日發布第66次陸委會諮詢委員會議重點摘要，會議主題為「中共『兩會』觀察」。

學者引言報告指出，今年中共「政府工作報告」將經濟增長目標維持5%，預算赤字率由3%提升至4%，實施「更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，注重提振內需消費，鼓勵民企投資、科技自主創新，持續發展「新質生產力」，以因應美中貿易戰、科技戰。

「政府工作報告」涉台部分，較去年增加了「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，並在會後舉行「反分裂國家法」實施20週年座談會，主要談話內容未超過外界預期，顯示北京對台基調沒有重大改變。

部分委員認為，今年「兩會」政策在因應「川普2.0」之外，也在打造「習近平2.0」形象，塑造願意積極提振經濟、促進消費及對民營企業的支持。但中國大陸1、2月服務業投資未有太多成長，消費者物價指數（CPI）年減0.1%，加上中國大陸民眾對中共發展民營經濟及促進消費沒有信心，政策成效仍待觀察。

有些委員分析，中國國家主席習近平真正關切的是政治安全和國際戰略競爭，今年2月底中共政治局完成審議「政府工作報告」，就集體學習「建設高水平『平安中國』」，要求堅定維護政權、制度、意識形態安全，顯示中共當局認為經濟和老百姓的生活可以為大局犧牲；發展出口產業創造貿易順差、累積外匯，促進科技發展，進而在美中競爭中取得優勢更為重要。

另有部分委員觀察，中共為穩定就業，於今年工作報告所推動的重點領域、行業、中小企業就業支持計畫等政策措施，恐使產能過剩問題會更加嚴重；另中共利用其舉國體制，由國企提供大量資金、數據，運用AI結合醫療、金融等，將加劇美中科技競爭，加速形成「一個世界兩套系統」，不排除將演變為「標準戰」。未來美國將禁止陸製產品在越南、墨西哥等國「洗產地」，再以低價傾銷美國。

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也有部分委員提醒，獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，會更依賴武裝力量，而讓軍隊獲得更多決策影響力。中國大陸疫後經濟復甦持續疲軟不振，今年以來中共軍機艦加大侵擾台灣周邊海空域，2月在台灣高屏外海無預警射擊操演、派軍艦環繞澳洲，並在紐澳間實彈演訓等作為，展現其在第一、二島鏈的軍事存在，或為中共軍方決策影響力提升之徵兆。

陸委會主委邱垂正在會中指出，近年中共對台灣的綜合施壓不斷提升，政府秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，並落實「和平四大支柱行動方案」，近日賴清德總統提出的「17項因應策略」，即在穩健應對各種挑戰，維護國家安全及強化全社會韌性；陸委會也將密注情勢發展。（編輯：邱國強）1140324