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能做不能說 「中國製造2025」10年後繼續未竟目標

2025年是驗收「中國製造2025」首階段成績的指標年度，目前雖未全面達標，但中國在電動車、造船等領域顯著成長，有研究報告顯示「中國製造2025」完成率達86%。

中央社記者謝怡璇台北特稿

2024/12/30 16:48（12/30 18:14 更新）

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中國國務院2015年提出「中國製造2025」，為中國實施製造強國戰略第一個10年的行動綱領，被視為中國推動中長期產業結構調整的主要措施，目標為使中國擠進強國之列。但該目標在2018年被美國視為威脅，美國發起兩階段關稅制裁，緊咬「中國製造2025」相關產品，後續的美中貿易戰也被認為與此有關。

為減少國際壓力，北京已經不再喊「中國製造2025」，而是透過各種規劃延續發展目標，包括在2016年的「第13個5年計畫」、2021年的「第14個5年計畫」，將量子電腦、基因技術、新能源車列為戰略性前瞻產業，並在2024年的兩會喊出「新質生產力」，被外界視為「中國製造2025」的延續與升級，同時也進一步推行「新型舉國體制」，透過更集中的資源調配和政策協調，支持基礎科學研究和企業技術研發。

即將來到2025年，外界關注中國有如預期達成「中國製造2025」目標嗎？

北京在「中國製造2025」中強調「製造業是立國之本、興國之器、強國之基」，計畫瞄準10大關鍵領域，包括新一代資訊科技產業、高檔數控機床和機器人、航空航太裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。

港媒南華早報今年4月根據官方政策文件列出「中國製造2025」覆蓋的260多項量化指標顯示，逾86%的目標已經達成；美國內定下任國務卿盧比歐（Marco Rubio）9月發布報告指出，中國在電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業，已在全球占有領先地位；在航空與航太、生物科技、先進材料、機器人與工具機、半導體等5大產業，取得相當實質的進展，接近目標，唯有農業機械方面還未達預期。

在造船產業方面，該報告引述美國海軍情報局（The Office of Naval Intelligence）去年分析指出，中國造船的產能超過美國200倍。除了產量，中國在航空母艦、液化天然氣運輸船、豪華郵輪也展現建造先進船艦的能力。

電動車無疑是「中國製造2025」已達成甚至是超越指標的項目。據國際能源總署一份報告指出，2023年全球有一半的電動汽車都在中國製造；也有海外市調公司指出，中國製電動車的全球市占率超過6成，但其電動車產業超過9成的晶片仍仰賴進口，成為供應鏈一大弱點。

半導體則被視為「中國製造2025」新一代資訊科技產業指標，美國祭出晶片禁令，使得中國在先進半導體製造、半導體設備、電子設計自動化軟體、基板等先進材料等領域仍落後，仍仰賴自台灣、韓國的進口。但中國正積極研發每樣產品，在成熟製程晶片上仍具主導地位。

在航空航太方面，中國自2008年開始研發自產大型客機C919，目前已在中國國內交付11架，但在國際訂單上尚未繳出亮眼成績，歐盟航空安全總署的代理執行董事今年3月表示，C919於歐盟認可審查程序可能花費5年或更長時間，C919外銷恐延後。

在高檔數控機床和機器人上，據國際機器人聯合會（IFR）今年發表「2024年世界機器人報告」顯示，中國機器人數量直至2019年才躋身前10，但在短短幾年內中國機器人密度翻倍，目前中國機器人密度達到每萬名員工配有470台機器人，僅次於韓國和新加坡，位列第3。

另一方面，在亮眼數據背後，中國時常被詬病在關鍵技術上缺乏自主創新能力、對外依存度高，多以海外併購方式獲取關鍵技術。2011年北京當局就告知外商，若想讓中國消費者在購買進口電動車時，獲得與國產車款的相同補貼，必須把關鍵技術轉讓給中國合作夥伴，導致外商不得不就範，因為沒有補貼，通用和福特等外國車企無法與中國業者競爭。

此外，中國也動用國庫大舉補貼製造業，導致地方政府為產業發展達標，爭相競爭加碼補貼，形成鋪張浪費；在國際上，則因中企過度生產電動車、太陽能板、鋰電池，透過出口消化產能，使國際市場出現不公平競爭、「內捲式」競爭席捲全球，德國、日本車企紛紛關廠。

中國這10年來在科技產業快速發展，出口產品從低附加價值產品的「舊三樣」（服裝、家電和傢俱）轉變成「新三樣」（電動車、電池、太陽能板）。但同時，也因產能過剩、產品同質性高而淪於價格戰，將價格戰帶入全世界。

隨著「中國製造2025」落幕，北京是否會繼續大力補貼製造業發展，成為現今經濟低迷、國庫吃緊的中國，在下個10年首要考量重點。（編輯：張淑伶）1131230

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