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美財長：美中經濟沒理由分裂 某時間點會達協議

2025/4/15 10:01（4/15 11:09 更新）
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣，又說即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣，又說即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議。
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（中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣，又說即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議。

法新社和路透社報導，針對美中這兩大經濟體脫鉤的可能性時，正在訪問阿根廷的貝森特告訴彭博電視（Bloomberg TV），「一項重大協議會在某個時間點達成」。

他表示，不見得非得脫鉤，「但是有可能的」。

貝森特強調，與中國達成協議的難度比其他國家更高，因為「中國既是我們最大的經濟競爭對手，也是我們最大的軍事強敵」。

他說，任何的美中協商都必須來自「最高層」，包含川普和中國國家主席習近平。

美國總統川普發動全球關稅行動，並特別針對中國輸美商品下手之後，中方不甘示弱、旋即報復。兩方一來一往，互不相讓。

雙方互槓下，美國對中國商品的關稅累計達145%，中國對美國商品關稅為125%。

至於華府希望達成什麼目標，或撼動全球經濟的關稅大刀能否刀下留人，美國方面發出了前後不一的訊息。

美方不久前列出關稅豁免清單，包含智慧型手機、筆記型電腦、半導體等主要出自中國的電子產品，似是藉此降低施壓。

但川普與他部分高階幕僚昨天表示，這份豁免清單遭到誤解，這只是暫時性的，他的團隊將對清單上的許多物品課徵新的關稅。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「沒有人可以『脫身』…尤其是目前為止對待我們最惡劣的中國！」

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貝森特警告，川普在關稅措施上「不是在開玩笑」。

他說，關稅數字很龐大，沒有人會認為它們能維持下去，或希望它們繼續留在這個等級。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140415

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣，又說即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議。（中央社檔案照片）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，美國與中國的經濟沒有理由必須分道揚鑣，又說即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍舊可以達成協議。（中央社檔案照片）
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