中國就關稅談判開條件 彭博：美尊重中國及台灣議題

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（中央社台北17日電）美中關稅戰愈演愈烈，彭博引述消息人士報導，中國針對與美國關稅戰談判開出多項條件，包括要求美國控制內閣成員對中國的貶損言論表現更多尊重，以及希望美方正視中國對國家安全的關切，特別是台灣議題。

彭博16日報導，北京希望美國委任一名指定的人負責談判，他要有美國總統的支持，及能協助預備一份協議，當美國總統川普與中國國家主席習近平會面時可以簽署。

報導形容，全球經濟及金融市場的命運很大程度上取決於美國和中國能否找到避免長期貿易戰的方法。

報導表示，雖然美中雙方表達對談判持開放態度，但目前不清楚有什麼可以突破促成談判。川普似乎決心要立即與習近平通話，而中國想兩位領袖的對話時有一個很清楚的成果。

據了解中方想法的人士表示，任何對話的先決條件，是中方官員需要知道雙方接觸帶有尊重。雖然川普在公開談論習近平時態度相對溫和，但美國政府其他成員態度強硬，這讓中方官員不確定美國的立場。

知情人士又指，中方除了要求美國政府立場一致外， 中方官員想知道美國是否已經準備好解決中國一些憂慮，最主要是中方官員目前普遍想法，即美國想制定政策圍堵及壓制中國現代化。近年美國收緊對中國出口管制，防止中國獲得先進晶片等。

中國也想美國解決其有關國家安全的憂慮，特別是台灣議題。知情人士表示，中國不會對台灣採取任何挑釁行動，但如果受到挑釁，中國將會回應。

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最後，中國希望美國指定一名負責人監督談判，中方相信，最好的談判方式是雙方領袖指定官員監督談判。這會是最有效的方法確保談判最終達致有意義的川習會。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，雙方似乎都在慢慢走向談判桌，並試圖表明自身處於更有利的位置，而現在球在對方手中。但雙方也試圖塑造談判議程、參與者和談判進程。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140417