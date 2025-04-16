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中國第1季GDP成長率5.4% 紐時：關稅恐影響未來增速

2025/4/16 15:14
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（中央社台北16日電）中國今天公布今年第1季經濟成長率為5.4%。紐約時報報導指出，中國能否持續保持這樣的成長充滿不確定性，關稅可能影響未來的增速。

紐約時報報導指出，今年前幾個月的成長是由出口的迅速成長，以及支持這些出口所需的製造業投資和生產所推動。但是，4月2日開始，美國總統川普開始提高關稅，中國對美國出口的一半以上商品的關稅達到了驚人的數字。

報導認為，這個月的關稅上調可能對中國未來的出口產生重大影響。從4月初以來，美國的關稅達到了令人望而卻步的水準，中國南方的一些工廠已經暫停運營，這引發外界對失業率是否會上升的擔憂。

報導提到，許多經濟學家預計會有更多的政策來抵消關稅戰的影響。上海高級金融學院副院長朱寧表示，「關稅將對經濟增長造成不利影響，但政策制定者將找到彌補出口受挫的方法。」

然而，中國消費者對增加消費持謹慎態度。中國的房地產市場崩潰給許多中產階級和富人造成損失，從2021年以來，房價下跌了40%，財富的減少超過了近20年前美國房地產市場危機時的水平。

由於缺乏其他積累財富的途徑，中國的家庭通常會將高達80%的儲蓄投入房地產；中國的股票市場規模較小，具有投機性，而債券市場主要面向機構投資者。如今，中國家庭幾乎每一項消費決定都以節儉為特徵，甚至包括購買食品雜貨。

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報導表示，在中國中南部城市贛州的一個露天市場裡，肉販謝正榮表示，「不捨得花，買肉就會少一些」，一些顧客過去一次買幾斤豬肉，但現在只買幾兩。

建築工人余宏強認為，關稅對他沒有直接影響，因為他所在行業的所有鋼材都來自中國的鋼廠，但他還是很擔心。他說，「我們有擔憂也沒辦法，畢竟是老百姓」，「大不了沒活幹就回家。」（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140416

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