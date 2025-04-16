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白宮指中國關稅上看245% 中國商務部：美方毫無理性

2025/4/16 21:21
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（中央社台北16日電）針對美國白宮表示，中國輸美商品已面臨最高245%的關稅，中國商務部今晚回應，這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化「已經到了毫無理性的地步」，中方不予理會。但若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將「堅決反制，奉陪到底」。

綜合中國媒體報導，中國商務部今晚以層級較高的不具名發言人名義，作上述表示。

中國商務部發言人說，中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%，這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化「已經到了毫無理性的地步」。

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發言人表示，中方此前已就美國單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將「堅決反制，奉陪到底」。

白宮美東時間15日發表聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。（編輯：邱國強）1140416

#中國商務部
#美東
#白宮
美中對抗
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