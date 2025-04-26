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華爾街日報：美擬新範本 先與18國展開關稅談判

2025/4/26 11:39（4/26 12:13 更新）
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加拿大一處港口。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）「華爾街日報」引述知情人士說法報導，美國官員規劃採用一套新範本來進行複雜的貿易談判，未來兩個月先在新架構下與約18個主要貿易夥伴國談判。

知悉談判條款文件草案的消息人士透露，為順利推進對等關稅談判，美國官員計劃採用美國貿易代表署（USTR）準備的架構，內容列出談判的廣泛類別，包括關稅和配額；非關稅貿易壁壘，例如針對美國商品的規範；數位貿易；商品原產地規範；經濟安全和其他商務議題等。

知情人士說，美國官員在這些類別中，將詳述對個別國家的要求。他們強調，隨著政府獲取更多資訊，這份文件仍可能變更。

美國貿易代表署發言人表示：「美國貿易代表署在有組織的嚴格架構下行動，迅速與有意願的貿易夥伴取得進展。川普總統和美國貿易代表署已表明美國的目標，我們的貿易夥伴非常明白他們各自能提供什麼。」

知情人士說，未來兩個月內，美國希望在新架構下，以隨時調整的方式與18個主要貿易夥伴談判。初步計畫是一週與6國談判、次週再與6國談判、第3週輪到另外6國，接著再展開另外18國的週期，直到政府自訂的7月8日期限。屆時，沒能達成協議的國家將被課徵對等關稅，除非川普再次延長90天的暫緩期。

目前不清楚哪些國家會在美國貿易代表署的範本下展開談判，也不知道哪些國家會循其他方式談判。有些國家，例如印度，在貿易談判中似乎比多數國家進展更快，因為印度政府已在美國副總統范斯（JD Vance）本週造訪新德里時同意廣泛談判條款。

墨西哥與加拿大是美國兩個最大貿易夥伴，但不太可能加入新範本下的談判，因為川普的對等關稅命令不適用於這兩國。

至於美國第3大貿易夥伴中國，也很可能循其他方式談判，因為川普單獨對中國課以較高的至少145%關稅。

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川普本週說，政府「每天」與中方聯繫；但中國官員否認就貿易議題有任何實質接觸。川普今天告訴記者，他已與中國國家主席習近平對話，但未說明時間點。川普重申，除非看到中方做出「實質」行動，否則他不會單方面放棄對中國進口商品課徵關稅。

知情人士說，至於其他國家，貿易談判仍屬高層級和一般性，有些貿易夥伴說，美方尚未提出談判的具體要求。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140426

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#對等關稅
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