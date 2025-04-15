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本田汽車重建供應鏈 目標9成售美汽車在地生產

2025/4/15 21:14
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（中央社記者戴雅真東京15日專電）因應美國政府對汽車加徵關稅25%，為了降低影響，日本本田汽車考慮重建供應鏈，計劃把主力車種生產地從加拿大和墨西哥轉移至美國，計劃2至3年內提高在美國產量最多3成，藉此讓9成在美國銷售的汽車能夠在本地生產。

日本經濟新聞報導，日本汽車製造商過去利用美墨加貿易協定（USMCA）的關稅豁免，建立在人工成本較低的加拿大與墨西哥生產，再出口到美國的盈利模式。

然而，這次加徵關稅25%也涵蓋了該協定，雖然可以透過提高美國汽車零組件使用比例來減輕負擔，但仍會對經營造成影響，因此本田決定改變出口模式。

本田在美國的累計銷售量達142萬輛，占全球總銷售量近4成，其中約100萬輛，也就是約70%在美國本地生產。如果把在美國的產量提高3成換算為至130萬輛，就能讓總數約9成在美國銷售的車輛實現本地生產。

目前本田每年有約50萬輛汽車進口美國，其中以來自加拿大的30萬輛最多。由於加拿大廠生產主力車種為CR-V和Civic，可能成為轉移至美國生產的候選對象。

這兩款車種目前在美國都有生產，不過為了因應美國總統川普（Donald Trump）關稅，本田正在考慮增加人力輪班，例如將現行的兩班制改為三班制，甚至在週末也開工。由於還需要零組件供應網的配合，預計完成整體生產轉移至少需要2年。

此外，本田也在考慮把目前在墨西哥生產的小型SUV「HR-V」轉移至美國生產。由於這款車種目前尚未在美國生產，因此必須增加投資。

如果美國加關稅，本田預估每年將增加約7000億日圓（約新台幣1590億）成本。儘管美國當地因為通貨膨脹導致人事成本上升，但本田評估為了降低關稅帶來的衝擊，依然有必要強化在地生產。

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另一方面，由於加拿大也對從美國進口的汽車實施報復性關稅，因此本田也在考慮減少從美國出口至加拿大的車種，逐步轉為在當地生產。

目前許多車商陸續開始評估轉移生產線，日產也考慮最快從今年夏天開始，會把部分美國主力車種Rogue轉為在美國當地生產。負責生產該車種的福岡縣工廠將從5月起小幅減產，並預計7月進一步減產約1萬輛，以減少加增關稅的影響。（編輯：唐佩君）1140415

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