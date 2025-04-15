歐盟與美關稅談判 期待框定範圍進入「有意義層次」

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）歐盟貿易執委昨天在華府進行「對等關稅」暫停90天的第一場談判，事後訊息顯示進展不大。執委會貿易發言人今天表示，歐盟需要與美國進一層次往來，期待能談到有意義的細節、框定範圍，並坦言「球在美國那邊」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）14日赴華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）談判後，在社群媒體X上發文表示，此行意在「抓住90天的機會之窗，尋求共同解決不公義的關稅問題」。

他重申歐盟的「零對零」工業產品全面互免關稅提議，但也坦言欲實現這個目標「需雙方一起努力」。

美國總統川普9日宣布暫停實施對等關稅90天，歐盟隨即宣布反制行動也擱置90天。因此，歐盟執委會在14日同步通過兩個施行法案，一是為反制美國鋼鋁關稅25%，歐盟提出一籃子商品共值210億歐元（約新台幣7700億元）的對美報復關稅25%，已獲多數成員國同意並預定在15日生效，二是前述生效案的實施擱置90天，到7月14日為止。

執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）今天在例行記者會被問到與美國談判進展，他表示，歐盟「需要更清楚地瞭解他們（指美國）在這些談判中想要的結果是什麼」，昨天的談判聚焦在框定範圍、探索涉及的領域和潛在協議的輪廓。

他說，歐盟的提案很清楚，即包括汽車在內的工業產品願與美國互相降到零關稅，也願意看看其他非關稅領域有何可談，但要「保持球向前滾動」得靠美國那邊出招亮牌。

吉爾強調，歐盟對於農產食品的健康和安全標準不會妥協，「我們的公民期望（歐盟）維持世界上最高的（食安）標準」，因此這不會是談判的一部分。

有中國記者詢問，一些評論指歐盟為了讓川普解除關稅而試圖無止盡地姑息美國，包括從美國買武器、天然氣等，並可能對美國石化能源產生新依賴。

執委會發言人波德斯達（Arianna Podesta）反對姑息說法，表示歐盟尋求的是與美國互惠解決方案，例如分散天然氣來源就符合歐盟利益。

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吉爾也回應稱歐盟的應對方向正確，「我們的成員國同意、產業同意，也許你不同意，那是你的選擇，但我們採取的每一項行動都為了消除關稅，消除貿易緊張局勢，達成雙贏協議」。

他強調歐盟做法不只讓大西洋兩岸的工人和消費者受益，也有利於全球經濟的穩定性和可預測性。為此，歐盟已經呼籲中國「為了自身利益和全球經濟的穩定」，與美國協商解方。（編輯：唐聲揚）1140415