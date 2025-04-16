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日官員赴美談關稅 韓美財長下週會晤討論貿易

2025/4/16 12:45
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（中央社東京/首爾16日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正說，經濟再生大臣赤澤亮正今天到18日在華府與美國財政部長貝森特等人會談。韓國當局今天也表示，財政部長崔相穆下週將會晤貝森特討論貿易議題。

法新社報導，韓國財政部發言人今天在聲明中說：「美國財政部已提議在崔副總理下週訪美期間，由財政部長貝森特（Scott Bessent）與崔副總理會面討論貿易議題…目前正在協調具體參與人員和日程細節。」

崔相穆昨天說，他的優先要務是在韓國做準備之際「盡可能」推遲關稅措施。

此外，美聯社報導，林芳正說，赤澤亮正此行將會晤貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

林芳正說，這趟訪美是為了彼此「建立信任關係」，日本希望美方不要實施關稅措施，「政府將因應挑戰，團結合作，以便盡快解決問題」。

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日本是最早與美國展開談判的國家之一。

赤澤昨天對記者說：「我會仔細考慮哪些事項最符合日本國家利益、什麼方式最有效，在談判中傾盡全力。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140416

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