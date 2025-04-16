因應關稅衝擊 新加坡政府設跨部會小組助企業轉型

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（中央社記者吳昇鴻新加坡16日專電）美國關稅議題持續發酵，新加坡成立「經濟韌性小組」，希望協助企業面對關稅對產業的衝擊。副總理顏金勇今天表示，該小組將聚焦與企業共享訊息、即時因應挑戰以及協助企業與人員轉型，藉此在新的經濟格局中找到定位。

顏金勇今天召開記者會，中央社、新加坡8頻道（Channel 8）、聯合早報及多家新加坡與國際媒體參與。新加坡國家發展部長李智陞、數位發展及新聞部長楊莉明、人力部長陳詩龍、交通部長徐芳達等人出席。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協（ASEAN）國家。在川普列出的名單中，新加坡只被課10%的對等關稅、相對較低。不過，新加坡身為全球化最大獲益者之一，擔心的是全球貿易體系進一步震盪、間接衝擊既有經貿秩序。

顏金勇領導由政府經濟機構及工商組織組成的「經濟韌性小組」，協助產業適應變動的經濟環境。顏金勇表示，美國與中國出現關稅戰跡象，各種緊張關係加劇，使得貿易體系受到影響，這樣的衝擊不單影響美中，而是攸關全世界，若關稅調整缺乏規則，而是「看誰起的（關稅）最高、誰要報復」，如此一來對商家來說，情況將變得無法預測。

他說，目前仍不清楚美國與其他國家之間的談判進行如何，不能排除對等關稅暫緩90天實施的期限結束後，美方會繼續對某些國家徵收某種程度的關稅，可能還會引發一些國家採取報復行動。

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顏金勇指出，短期帶來的衝擊影響中小企業，因此成立幾個小組以推動各項任務。第一個小組專注訊息共享和了解企業面對的實際情況，第二個小組為企業和員工所面對的挑戰，提供及時援助；第三個小組的任務，則是進行長期戰略規劃，協助新加坡企業和經濟轉型、人員技能提升，並為新加坡在新的經濟格局中找到定位。

新加坡貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。新加坡總統昨天解散國會、2025年全國大選流程正式起跑，投票日落在5月3日。這也是總理黃循財上任以來，首次以人民行動黨秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。雖然執政的人民行動黨在選舉中幾乎可預期會占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果，不過黨的得票率將成為評估政府支持度的指標。（編輯：陳承功）1140416