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美日將進行關稅談判 川普宣布親自出馬

2025/4/16 20:49（4/16 21:11 更新）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普表示，他今天將親自出席與日本代表進行的關稅談判。兩國都表達有信心達成雙邊互惠的談判成果。

法新社報導，日本是美國最大投資來源國，也是關係緊密的戰略和經濟盟友。川普上週發布對日本稅率24%的關稅暫緩90天實施。

各國貿易官員等候針對川普的懲罰性關稅展開談判之際，外界高度矚目這場會商可能成為其他國家的談判指標。

川普在自家「真實社群」（Truth Social）發文說：「日本今天會來針對關稅、軍事支持成本和『貿易公平』展開談判。我將與財政部長和商務部長一同出席會議，希望可以研擬出的成果對日本、對美國都好。」

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他前往白宮出席會議的時候，日本談判代表經濟再生大臣赤澤亮正同樣表達尋求在保護日本國家利益同時，達成「雙贏」談判結果的立場。

他告訴記者：「我有信心我們將能建立信賴關係，進行將獲致雙贏關係的良好協商。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140416

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