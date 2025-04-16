川普將出席美日關稅談判 日本經濟再生大臣盼達雙贏

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）美國總統川普祭出高關稅措施，日本派經濟再生大臣赤澤亮正訪美，預定台灣時間17日上午在華府與美國財政部長貝森特等人會談。川普於美東時間16日早上在社群網站表示，「我將與財政部長、商務部長一同出席談判會」。

川普（Donald Trump）先前宣布採取「對等關稅」高關稅措施時，日本將被課24%高關稅。

美日將在台灣時間17日上午舉行談判。今晚川普在社群網站表示，「日本今天為了交涉關稅、軍事支援的經費以及『貿易公正』，派人訪問美國。我打算與財政部長及商務部長一同出席這場會議。期待順利，這對日本和美國可能會獲得好的解決」。

美日關稅談判，日本由赤澤亮正；美國由貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出席。

赤澤16日上午從東京羽田機場啟程，飛往美國。在啟程前對媒體表示，「會徹底思考什麼對國家利益最有利、什麼是最有效果的，希望做好談判，確實守護國家利益。期待談判對日美雙方的國家利益而言，能達到雙贏。」

一般預料，赤澤在談判時將說明日本透過巨額投資，對美國的經濟、就業機會做出貢獻，強烈要求美國重新省視關稅措施，將日本排除在課高關稅的框架外。

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日本政府與執政黨內部有人憂心美國可能要求日本擴大進口美國汽車，並要求日本開放農業領域的市場，這些都是川普相當重視的。

日本產經新聞日前報導，美方也可能要求日方提高國防費。川普於美東時間10日在白宮的會議中批評指出，「美日安全保障條約對美國不公平」。川普可能認為日本應提高防衛費（國防費）、負擔更多駐日美軍經費（溫馨預算）。（編輯：唐佩君）1140416