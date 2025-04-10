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川普從強力拒絕踩剎車到臨時暫緩關稅 政策轉向脈絡一次看
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美暫緩對等關稅 日仍強烈要求重新評估其他關稅

2025/4/10 13:45（4/10 14:07 更新）
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日本內閣官房長官林芳正今天（10日）表示「正面看待」美國暫緩實施對等關稅，但仍要求華府重新評估汽車關稅其他關稅措施。（中央社檔案照片）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天表示「正面看待」美國總統川普暫緩實施對等關稅，但仍「強烈」要求華府重新評估汽車關稅在內的其他關稅措施。

法新社報導，日本政府發言人林芳正今天在例行記者會上說：「我們正面看待美國最新宣布的事項。」

不過，他接著說：「我們會持續強烈要求美國重新評估其對等關稅、鋼鋁關稅、汽車關稅，以及（汽車）零組件關稅。」

川普（Donald Trump）上週宣布對180多個國家與地區銷美商品全面加徵10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的對等關稅，其中日本的稅率為24%。

美國基準關稅已於美東時間5日零時（台北時間5日中午12時）生效；對等關稅則在美東時間9日零時（台北時間9日中午12時）生效後，過了約13小時多，川普突然宣布暫緩實施對等關稅90天，對象為未對美國採取報復措施的國家與地區，在此期間實施10%基準關稅。

不過，即便川普暫緩對等關稅，其他措施仍然有效，包括向進口汽車加徵25%關稅。

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對美國的親密盟友日本而言，汽車產業是全球第四大經濟體日本的經濟支柱，直接或間接僱用約560萬人。

而日本汽車產業與一些日企同樣高度仰賴海外生產據點，包括越南等國，這些國家面臨的對等關稅甚至更高。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140410

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