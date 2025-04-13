美國加徵汽車關稅後 日本首相首度視察汽車業界

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（中央社東京13日綜合外電報導）美國總統川普政府本月3日向進口車加徵25%關稅後，日本首相石破茂今天首度視察汽車相關產業，他表示「希望把今天的談話化為素材，以因應之後的對美交涉」。

日本放送協會（NHK）與TBS電視台報導，美國先前分別向轎車與小型卡車課徵2.5%與25%關稅，本月3日疊加25%關稅後的關稅攀升到27.5%與50%。

這項措施預料對日本汽車產業將造成重大衝擊的情況下，石破茂今天造訪神戶市與汽車產業界人士座談，交換意見。他表示：「為了能以有說服力的方式與美方交涉，會把今天的談話當作素材，回去之後，我將根據這些內容擬定應對措施。」

石破茂也說道：「（日方）已要求川普總統撤銷關稅措施，不過要達成前述目標，需要一些時間。」

石破茂也說：「希望如實反映資金周轉與就業現場聲音的同時，站在日本政府的立場適當因應」

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美國新任駐日大使葛拉斯（George Glass）本月11日前往日本駐美大使山田重夫位在華府的公邸參加活動，他致詞時表示「相當樂觀看待」與日本之間的交涉關稅事務。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140413