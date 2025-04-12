捷克籲阻止中國廉價商品湧入 歐洲應尋找替代市場

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（中央社記者劉郁葶布拉格12日專電）中美爆發關稅戰，捷克總理費亞拉指出，受美國關稅影響，中國將把出口轉向歐盟，這將損害捷克企業的利益，必須抵制。農業部長維博尼表示，歐洲必須消除市場內的貿易壁壘，以阻止中國商品湧入歐洲。

美國總統川普（Donald Trump）9日決定暫停對等關稅90天，但不適用於中國。白宮11日證實，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%後，北京宣布對美國進口貨物關稅從84%提高至125%，以反制華府。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）指出，受美國關稅影響，中國將把出口轉向歐盟。他強調，歐洲絕不能成為中國廉價商品的替代出口，「這也會損害捷克企業的利益，必須抵制這種發展」。

費亞拉強調尋找替代市場的必要性，例如加速與南美國家達成自由貿易協定，或與印度、東南亞國家達成協議。

捷克農業部長維博尼（Marek Výborný）表示，整體來說，川普的舉措令人遺憾，帶有貿易戰的跡象。他說：「如果歐洲或美國不需要某些東西，那就是另一場戰爭。」歐洲必須採取統一立場，與美國進行強硬談判。

維博尼呼籲，應阻止中國商品湧入歐洲，「歐洲絕不能成為中國商品的目標」。他強調，「歐洲必須消除市場內的貿易壁壘」。

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捷克財政部長史坦尤拉（Zbyněk Stanjura）表示，歐洲可能對中國徵收關稅，中國企業受國家支持，不必像歐洲企業那樣滿足嚴格的環境標準。

史坦尤拉說：「我們並不反對公平競爭，但如果有人擁有不公平的優勢，我們就必須消除它，這樣我們的企業才不會在競爭中處於劣勢。」（編輯：唐聲揚）1140412