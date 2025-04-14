加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大甲媽祖遶境回鑾延遲逾2小時 信徒簇擁返廟安座
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/107
首頁 / 國際

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

2025/4/14 03:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）美中貿易戰下中國商品流向引發關注與擔憂。法國財政部長受訪表示，中國低價貨已淹沒歐洲，正在透過分析貨物流動密切監控，須防堵中國產品進一步湧入，甚至將推動歐盟設定「邊境配額」以保護市場。

美國總統川普的關稅震撼彈造成全球市場動盪，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）12日接受「法蘭西西部報」（Ouest-France）專訪，談及歐盟立場，以及中國貨品湧進歐洲的可能性。

川普9日宣布針對包含法國在內的逾75國暫緩90天實施對等關稅，對此隆巴德表示，這顯示「存在和川普政府談判的空間」。

他認為，突然升高關稅，首先引發的恐怕就是美國經濟成長下滑與通膨再現，「美國在某個時刻還是應該修正策略，我很驚喜川普主意改變得這麼快」。

不過他說，「不須高呼勝利，美國只不過暫緩部分措施」。美方仍保持調高10%所有歐洲銷往美國貨物的關稅，對鋼鐵等產業的25%關稅措施也依舊不變。「我們只是面對比較不那麼糟糕的消息，這也是歐洲必須繼續施壓的原因」。

然而美國在暫時解除對他國關稅升溫的同時，卻對中國越發強硬。歐洲在美中貿易戰下可能遭受的波及也成了法國關注焦點。

隆巴德向法蘭西西部報指出，中國無法賣往美國的商品很可能會企圖轉向歐洲市場，並強調，「我們正在透過分析貨物流動來密切監控，必須防堵任何來自中國的產品湧入」。

他也透露，法國將致力推動，讓歐盟執委會通過啟動保障條款，以「在邊境設定配額來保護內部市場」。

隆巴德今天接受BFM電視台（BFMTV）專訪時再度提到，每天晚上都有600架裝滿中國貨品的大型飛機飛向歐洲，「以低成本的貨物淹沒我們，這也對歐洲企業造成問題」。他說，「不能讓來自中國的產品逃過增值稅，以及我們品質、製造、安全等規範」。

面對國際不穩定局勢，他將法國2025年經濟成長率預測下修至0.7%。但他坦言，目前計算10%增稅的確切衝擊還太早，但可能會影響0.2%的成長率，也因此下修該數據。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，歐盟27國可以有自己和美國的雙邊關係，「每個國家都能扮演角色。重要的是我們，以及主導談判的歐盟執委會彼此協調」。他同時呼籲企業回流，強調歐洲市場穩定、民主、可預測。

為分散風險，歐洲將持續開拓市場，限縮在歐盟自身市場「將是個錯誤」。「美國的反例讓我們強化與其他國家的關係」，包括印度、埃及與波斯灣國家。「多邊主義是外交政策也是經濟防禦」，隆巴德說。（編輯：何宏儒）1140414

川普
川普健檢結果 白宮醫生：完全適合履行最高統帥職責中國對抗川普關稅 路透：北京官員被要求取消休假
隆巴德
美國課徵汽車關稅 法財長稱歐盟將被迫採報復措施使用遭凍結俄資產援烏 法國稱需在歐盟框架內考慮
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國加徵汽車關稅後 日本首相首度視察汽車業界
24
更多編輯台推薦新聞：