中國外交部影片回擊關稅戰 稱美國搧盟友耳光

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（中央社台北13日電）美中關稅戰開打後，中國外交部多次回應並批評，最新的舉措是在微博發布中英雙語影片，稱美國的關稅政策是「搧盟友耳光，割世界韭菜」，並藉機強調中國經濟成長穩定、外資增持，「有中國在，天塌不下來」。

中國外交部於12日晚間在官方微博上傳了一部影片，分別配上中英雙語的旁白，並寫下「你要小池塘還是大海」，藉此批評美國關稅政策，並強調中國自身的經濟情勢穩定、宣傳市場優勢。

影片中稱，美國掀起的關稅風暴席捲全球，市場哀鴻遍野，這個自詡「世界燈塔」的國家，現在打著美國優先的旗號，「搧盟友耳光，割世界韭菜，拉各國墊背」，讓本來就十分脆弱的世界經濟雪上加霜，把自己搞成了「世界公敵」。

隨後話鋒一轉，強調「還好，有中國在，天塌不下來」，並提及中國近年經濟成長率保持在5%左右，而且擁有數以億計的高素質勞動力，中國人的勤勞在世界上有口皆碑，「中國發展是靠自力更生、艱苦奮鬥，而不是誰的恩賜」。

影片並稱「外國投資者增持中國，外國企業普遍認為，下一個中國將是更好的中國」。

中國外交部影片中更藉中國明朝「鄭和下西洋」的歷史稱，「鄭和率領寶船艦隊縱橫四海，卻未發動過一場戰事，而是與當地平等貿易」，現在「中國成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，用實際行動與全球南方同舟共濟」。

影片最後稱，「世界需要公平正義，市場需要重建信心，是要一個小池塘，還是一片大海，你會怎麼選擇？」

在這一輪關稅戰開打後，中國外交部連日在不同場合回應並批評美國。

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中國外交部發言人林劍在11日的例行記者會中說，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打、但也不怕打」。

他稱，若美國想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓，並強調「任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上」；若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140413