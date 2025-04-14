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美議員：川普拿關稅玩123木頭人 投資人恐卻步

2025/4/14 10:05（4/14 10:19 更新）
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美國加州一處港口堆滿貨櫃。（路透社）
美國加州一處港口堆滿貨櫃。（路透社）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普和他最高貿易官員團隊今天在關稅計畫上的說法，讓各界更加一頭霧水。有議員警告，在關稅議題上「玩123木頭人」的遊戲，恐讓投資人在投資美國上卻步。

美國財經媒體CNBC報導，川普和他的幕僚日前暗示將實施豁免政策，針對許多中國電子產品和零件徵收的145%關稅，有一部分或是全部將於未來幾星期取消。但對所有中國商品另行課徵的20%關稅依然有效。

豁免消息最初由美國海關與邊境保護局（CBP）於11日晚間發布，白宮12日出面證實。

13日下午，川普對豁免持續期間表示懷疑，在社群網站上貼文指出：「針對其他國家對我們施加的不公平貿易差額和非貨幣性關稅壁壘，沒有人可以『脫身』，目前為止對待我們最惡劣的中國更是不能！」

「週五（11日）並未宣布任何關稅『豁免』。這些產品仍需繳納現行的20%芬太尼（Fentanyl）關稅，它們只是被歸入不同的關稅『類別』。」川普寫說：「假新聞媒體知道這一點，但拒絕報導。我們會在接下來的國家安全關稅調查檢視半導體和電子產品供應鏈。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天稍早暗示，豁免政策是暫時性的，對這些產品另課的新關稅「即將」實施，「可能就在1、2個月內」。

盧特尼克補充說：「這些都隸屬國安，需要在美國製造。」

盧特尼克的言論和川普的貼文，相當於提了一盆冷水，澆熄了外界對中國製熱門科技商品免遭川普145%對等關稅影響的希望。這類關稅會推升美國進口商的成本，而進口商一般會把成本轉嫁給消費者。

盧特尼克和川普的說法也升高了美國關稅政策的不確定性。

民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）說，川普政府的對等關稅政策混淆，對美國傷害很大。

他今天在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，「川普總統現在有信譽危機。」他說：「我們從世界各地聽到的是，人們已經不知道他們是否可以相信他（川普）。」

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民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）則是告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「我們現在是一片混亂。」

她說：「當川普在關稅上玩起123木頭人，投資人將不會在美投資。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140414

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