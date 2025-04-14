關稅引發動盪 美知名投資人擔心比衰退更糟問題

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）今天說，他擔心美國總統川普的關稅和經濟政策引發的動盪會危及全球經濟。

美國財經媒體CNBC報導，達里歐在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中說：「我們正處於決策點，非常接近衰退…若不妥善處理，我擔心會發生比衰退更糟糕的事。」

身價億萬的達里歐說，他更擔心貿易中斷、美債增加及新興強國打破二戰結束以來的國際經濟和地緣政治結構。

他說：「我們正從大致為美國式世界秩序的多邊主義，走向存在巨大衝突的單邊世界秩序。」

達里歐說，有5大力量在驅動歷史，分別是經濟、內部政治衝突、國際秩序、科技、洪水和傳染病等自然事件。他說，可以理解川普課徵關稅的目標，但這些關稅以「非常具破壞性」的方式實施，造成全球衝突。

川普本月9日宣布「對等關稅」措施暫緩實施90天，但堅持課徵10%基準關稅和針對中國的145%關稅。

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接著，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）11日晚間宣布智慧型手機、電腦、半導體等中國製消費電子產品豁免於對等關稅，但仍對這些產品課徵今年稍早實施的20%關稅。然而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天又說，豁免措施不是永久性。

達里歐還在節目中說，美國國會應把聯邦赤字降到國內生產毛額（GDP）的3%，「否則會在我們處理其他這些問題的同時出現債務供需問題，結果會比正常經濟衰退更糟」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140414