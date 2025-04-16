川普下令 對進口加工關鍵礦產及下游產品展開調查

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）美國總統川普今天簽署行政命令，要求針對進口加工關鍵礦產及其下游產品進行國家安全調查；下游產品包括半導體晶圓、電動車、智慧型手機等。路透社指出，這是美國與全球貿易夥伴貿易爭端的重大升級，並試圖藉此直接反擊中國。

川普（Donald Trump）援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），要求商務部長進行調查，以判定進口加工後的關鍵礦產及其下游產品對美國國家安全的影響。

他在這項行政命令中表示：「美國對進口的依賴及其供應鏈的脆弱性，提高對國安、防衛準備、物價穩定、經濟繁榮與韌性造成風險的可能性。」

根據行政命令，加工後的關鍵礦產指的是從礦山採出關鍵礦石後，經過處理程序，轉化為金屬、金屬粉末或母合金的關鍵礦產。下游產品則包括以加工關鍵礦產作為原料的商品，涵蓋半導體晶圓、電動車、電池、智慧型手機、微處理器、雷達系統、風力發電機與零件，以及先進光學設備等。

路透社報導，川普下令對關鍵礦產進口展開調查，隨後可能加徵新關稅，這是美國與全球貿易夥伴貿易爭端的重大升級，並試圖藉此直接反擊中國。

報導指出，北京本月稍早實施稀土出口限制，以回應川普近期祭出的關稅措施。稀土是由17種元素組成的材料，用於國防、電動車、能源及電子產業，美國僅有一座稀土礦場，其大部分經加工的稀土供應來自中國。

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位於全球各地的中國礦業公司近年來持續向市場大量提供廉價的關鍵礦物，促使產業界及投資人紛紛呼籲華府採取行動，支持美國本土計畫。

除此之外，川普政府正在對進口半導體進行國家安全調查，也以國安為由對藥品展開類似調查。（編輯：陳慧萍）1140416