調查：川普關稅難重振美國製造 企業寧另覓低稅區

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）一份最新的供應鏈調查顯示，美國大部分企業因高成本而不願把製造業搬回美國，就算回流也有8成企業優先選擇自動化而非找工人，關稅戰只會讓他們另覓其他低關稅地區生產。

美國財經新聞網CNBC一份最新的供應鏈調查（CNBC Supply Chain Survey）顯示，就算美國總統川普祭出高關稅會讓一些製造業從中國出走，美國製造業也無法從中得利。大多數受訪美企告訴CNBC，返美恢復供應鏈會讓成本翻倍，他們寧選擇在全球範圍內另覓低關稅的地方維繫生產。

這份於4月所做的調查訪談380位來自供應鏈相關企業及商業組織的受訪者，其中120人回答全部問題。

調查對象包括美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）、全國製造業協會（NAM）、全國零售聯盟（NRF）、美國服裝與鞋類協會（AAFA）、美國鞋類經銷商和零售商協會（FDRA）、供應鏈管理專業人士委員會（CSCMP）以及SEKO Logistics與ITS Logistics等物流業。

57%的受訪者表示，成本太高是他們不會返美生產的頭號因素，21%則認最大因素為熟練工人難覓。雖然川普政府承諾攜回製造業的公司可減稅，但調查發現租稅優惠在受訪者選擇製造地時的考量順位偏後段。

儘管近日科技業有矚目的振奮消息，像輝達（Nvidia）計劃在美建立超級電腦工廠、蘋果（Apple）承諾在美國投資5000億美元，但大多數受訪美企仍視國內製造的高成本為畏途。

認為返美設立新的在地供應鏈成本至少是目前兩倍的受訪者有18%，認為成本增加一倍以上者高達47%。61%的受訪者表示，與其把供應鏈遷回美國，改搬到其他關稅較低的地方更具成本效益。

此外，消費者需求改變、原物料價格及「現任政府在政策上缺乏連貫與一致性」，也被認為是供應鏈回流的主要障礙。

當問及是否認為川普政府「惡整的其實是美企」時，回答「是」的受訪者竟高達61%。

表示有意返美設置供應鏈的受訪者，有41%的人表示至少需3到5年時間，33%表示需要5年以上才能辦到。

即便製造業回流，恐怕也難以如川普所願帶動美國就業。調查顯示，81%受訪者表示若返美生產，將更傾向自動化而非人工。

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此外，高達63%的受訪者警告，川普關稅政策今年恐讓美國經濟衰退；51%的人預期今年第2季就會看到消費者吝於支出的景象。

貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，就他與美國各行各業執行長們聊過，美國目前不是已非常接近經濟衰退，就是已然處於衰退之中。（譯者：陳亦偉）1140415