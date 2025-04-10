美中關稅大戰 中國廠商美國耶誕訂單被清零

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（中央社台北10日電）美中關稅大戰開打，美國對中國商品關稅提高到125%，已經導致許多中國廠商收不到訂單。其中，中國境內生產耶誕節飾品的工廠，直到目前都沒有收到來自美國的一張訂單，形同清零，與往年此時耶誕訂單早已湧入的景況無法同日而語。

路透社這篇以「川普取消了聖誕節？中國飾品廠家沒收到一張美國耶誕訂單」為題的報導指出，生產耶誕樹等相關商品的中國飾品工廠表示，往年美國客戶的耶誕節訂單現在理應開始湧入，這些訂單對他們的業務至關重要。然而，今年這些美國客戶至今卻沒有下單。

浙江省金華市一家聖誕樹工廠的老闆群英（譯音）就表示，今年直到目前為止，他的美國客戶還沒有下過一張訂單。

群英指出，這「當然是關稅問題」，往年通常到4月中旬前，所有耶誕節訂單都會敲定，但現在很難知道今年耶誕節還會不會有訂單，「也許美國消費者今年什麼都買不了」。

同在金華經營聖誕樹工廠的潔西卡．郭（Jessica Guo）表示，她不久前才接到一名重要的美國客戶通知，暫停了一筆價值人民幣300萬元（新台幣約1342萬元）的訂單，預料這筆訂單很快就會被取消。

此前，潔西卡．郭已經為這筆訂單花了40萬元購買材料，如今已對自己工廠未來的營運感到擔憂。她說，「我和我的同業都依賴美國訂單才能生存」，而美國對中國加徵這麼高的關稅，不可避免地會影響到很多人，且沒有人能倖免，失去美國市場肯定會影響很多人的就業，中國國內對耶誕飾品的需求並不大。

報導提到，潔西卡．郭的工廠占地1.08萬平方公尺（3267坪），固定員工有140人，而往年到了夏季的生產旺季，員工可能臨時增加到200人。但她預測，今年夏季不需要再臨時招聘工人。

這篇報導提到，美國零售商幾乎完全依賴中國工廠供應耶誕裝飾品，這些零售商87%的耶誕裝飾品來自中國，價值約40億美元（新台幣約1315億元）。而中國飾品工廠也嚴重依賴美國市場，其生產的一半產品銷往美國市場。

這篇報導直指，如果美國人今年想要買新的耶誕節裝飾品，他們將不得不花更多的錢，而且還得在商店的貨架上找得到。

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有些中國飾品工廠則設法分散出貨地，浙江紹興一家飾品工廠老闆劉松（譯音）相信，自己的工廠可以因應美國的高關稅，他正努力將更多產品銷往俄羅斯、歐洲和東南亞，這些國家加起來已經占有75%的產品銷量。

美國耶誕樹協會執行董事華納（Jami Warner）認為，今年美國耶誕樹價格將大幅上漲，但漲幅難以估計。她表示，美國80%的聖誕樹是人造的，大多數預先裝飾好的聖誕樹僅產自中國。（編輯：邱國強/朱建陵）1140410