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關稅戰硝煙瀰漫 越南：願討論成為金磚夥伴國

2025/4/15 20:44
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（中央社記者陳家倫河內15日專電）面對美國對等關稅不確定性，越南今天在越中聯合聲明表示，願就成為金磚國家夥伴國一事討論；越中將推動經濟全球化朝著更加開放、包容、互利、平衡與共贏的方向發展。

美國9日對全球各貿易夥伴祭出對等關稅措施，其中越南遭課46%關稅，雖然越美已同意就關稅協定展開後續磋商，但談判前景變數仍多。值此之際，中共總書記、中國國家主席習近平14日至15日到訪越南。

習近平這次出訪行程早就敲定，最初意不在針對美國的關稅措施，卻因為美中兩強在關稅議題上互打，外界轉而關注中國如何在關稅戰的背景下與其他各國拓展合作，以及相關國家在美中兩強間的自處與應變。

越南官媒越通社（VNA）今天發布越中聯合聲明，內容指出，面對國際情勢的不確定性、不穩定與不可預測性，兩國將堅定維護多邊主義，共同保護國際公平正義與開發中國家的共同利益。

聯合聲明指出，支持一個平等有序的多極化世界，以及包容普惠的經濟全球化，推動全球治理朝著更公平合理的方向發展。雙方強調，共同反對霸權主義和強權政治，共同反對任何形式的單邊主義、反對危害區域和平穩定的行為。

根據越中聯合聲明，越南積極評價金磚國家（BRICS）在促進新興經濟體團結與合作方面的重要作用，願意就成為金磚國家的夥伴國進行討論，並願意加強與上海合作組織的合作。

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聯合聲明指出，雙方關注對貿易和投資的限制措施，重申維護以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的開放、透明、包容和不歧視的多邊貿易體制，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、互利、平衡與共贏的方向發展。

聯合聲明還提到，越南和中國簽署將越南產品出口到中國的議定書，包括辣椒、百香果、燕窩、米糠等。此外，中國正積極對越南柑橘類水果、植物中藥材等農產品實施正式批准程序。越南則將加速從中國進口鱘魚。（編輯：唐聲揚）1140415

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