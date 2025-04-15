輝達拚美國製造 童子賢：台商海外布局不會浪費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）輝達結盟台廠布局美國製造，掀起供應鏈話題，和碩董事長童子賢今天說，台商多年來投資全球各地，對於廠房遷移、後勤應變都很有經驗，展現應變能力和韌性，台商在越南、印尼、印度、泰國和墨西哥等地的布局，「我相信不會浪費」。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，成為製造業回流美國的最新案例。

童子賢下午出席勤業眾信與台灣玉山科技協會共同舉辦的2025 Ecosystems & Alliances Summit論壇，於會前接受媒體採訪。

談到美國關稅議題，童子賢表示，台灣的經濟體質不錯，底氣也不錯，台灣從外匯存底到儲蓄餘額，手上資金都很充裕，這是台灣目前面對變局時的底氣。

童子賢說，台商多年來在全球不同地方投資，對於廠房的遷移、後勤的應變，其實都很有經驗。這一波關稅並不只有台灣，從越南、日本、韓國到加拿大，都面臨很大的變化。

他也提醒，美國是很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界，美國占全世界GDP（國內生產毛額）大約26%，還有另外74%，不要因為美國目前的關稅就擾亂了步調。

童子賢直言，面對短期變化，可能會思考用短期方式應變。如果A地方的關稅提高，B地方的關稅降低，自然而然大家就會把A的訂單往B的地方去移動，「你當然是要短期因應，不可能坐在那邊完全不理會這個變化」。

不過，童子賢強調，無論設廠、接單或開發產品的時間，都不是3個月，台商在這方面有很久的布局，不是因為這一波關稅才進行海外布局，台商不管在越南、印尼、墨西哥、印度和泰國的布局，「我相信不會浪費」。

他表示，美國關稅再怎麼變，也許最快一個月，慢則兩、三個月之內，「有一些東西應該就塵埃落定了」，可以到時候再來看如何因應。此外，美國市場雖然很重要，但終究不代表全世界，台商還有美國以外的市場需要努力，這也跟台商的全球布局有關。

童子賢在論壇致詞指出，無論經濟發展與產業發展，不可能一個人或一家廠商把所有事情做完，當然也不可能一個國家或一個經濟體把所有事情做完。

透過 Google News 追蹤中央社

他提到，在二次大戰後，地球變成一日生活圈和一日經濟圈，在這個生態系，台商曾經充分展現應變能力和韌性。過去筆記型電腦供應鏈和訂單體系很長，從規劃、下單到交貨可能要2個月，當台商供應鏈變得更成熟，現在即使提前2到3天變更規格、數量或運送地點，台商都做得到。

童子賢說，台商在建構與整合零組件供應鏈方面，過去幾十年形成強而有力的體系，未來一樣能對世界有所貢獻，台灣產業界能繼續當全球產業界的好朋友和好盟友，同時也是生態系最努力的參與者。（編輯：黃國倫）1140415