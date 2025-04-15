加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/300
首頁 / 產經

輝達拚美國製造 童子賢：台商海外布局不會浪費

2025/4/15 15:07（4/15 15:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
代工廠和碩董事長童子賢15日出席2025 Ecosystems & Alliances Summit論壇時表示，台商多年來投資全球不同地方，對於廠房遷移、後勤應變都很有經驗，充分展現應變能力和韌性。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日
代工廠和碩董事長童子賢15日出席2025 Ecosystems & Alliances Summit論壇時表示，台商多年來投資全球不同地方，對於廠房遷移、後勤應變都很有經驗，充分展現應變能力和韌性。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）輝達結盟台廠布局美國製造，掀起供應鏈話題，和碩董事長童子賢今天說，台商多年來投資全球各地，對於廠房遷移、後勤應變都很有經驗，展現應變能力和韌性，台商在越南、印尼、印度、泰國和墨西哥等地的布局，「我相信不會浪費」。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，成為製造業回流美國的最新案例。

童子賢下午出席勤業眾信與台灣玉山科技協會共同舉辦的2025 Ecosystems & Alliances Summit論壇，於會前接受媒體採訪。

談到美國關稅議題，童子賢表示，台灣的經濟體質不錯，底氣也不錯，台灣從外匯存底到儲蓄餘額，手上資金都很充裕，這是台灣目前面對變局時的底氣。

童子賢說，台商多年來在全球不同地方投資，對於廠房的遷移、後勤的應變，其實都很有經驗。這一波關稅並不只有台灣，從越南、日本、韓國到加拿大，都面臨很大的變化。

他也提醒，美國是很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界，美國占全世界GDP（國內生產毛額）大約26%，還有另外74%，不要因為美國目前的關稅就擾亂了步調。

童子賢直言，面對短期變化，可能會思考用短期方式應變。如果A地方的關稅提高，B地方的關稅降低，自然而然大家就會把A的訂單往B的地方去移動，「你當然是要短期因應，不可能坐在那邊完全不理會這個變化」。

不過，童子賢強調，無論設廠、接單或開發產品的時間，都不是3個月，台商在這方面有很久的布局，不是因為這一波關稅才進行海外布局，台商不管在越南、印尼、墨西哥、印度和泰國的布局，「我相信不會浪費」。

他表示，美國關稅再怎麼變，也許最快一個月，慢則兩、三個月之內，「有一些東西應該就塵埃落定了」，可以到時候再來看如何因應。此外，美國市場雖然很重要，但終究不代表全世界，台商還有美國以外的市場需要努力，這也跟台商的全球布局有關。

童子賢在論壇致詞指出，無論經濟發展與產業發展，不可能一個人或一家廠商把所有事情做完，當然也不可能一個國家或一個經濟體把所有事情做完。

google news透過 Google News追蹤中央社

他提到，在二次大戰後，地球變成一日生活圈和一日經濟圈，在這個生態系，台商曾經充分展現應變能力和韌性。過去筆記型電腦供應鏈和訂單體系很長，從規劃、下單到交貨可能要2個月，當台商供應鏈變得更成熟，現在即使提前2到3天變更規格、數量或運送地點，台商都做得到。

童子賢說，台商在建構與整合零組件供應鏈方面，過去幾十年形成強而有力的體系，未來一樣能對世界有所貢獻，台灣產業界能繼續當全球產業界的好朋友和好盟友，同時也是生態系最努力的參與者。（編輯：黃國倫）1140415

延伸閱讀
蘇姿丰：台灣生態系非常重要 AMD將擴大美國布局台積電法說會4/17登場 聚焦美國關稅和全球布局賴清德：投資「脫中入北」過程正面 利用變動轉危為安赴美投資避關稅恐重演空洞化危機？主計總處說分明
童子賢
核電延役修法3/31審查 藍綠白下週將再戰谷立言談核能 童子賢：是MAGA很好的推銷員
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
龔明鑫：美中關稅問題未解 變局中可能有超額利潤
24
更多編輯台推薦新聞：