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日本新設統合作戰司令部 負責協調與美軍共同作戰

2025/3/24 18:37（3/24 21:01 更新）
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日本24日成立統合作戰司令部，由南雲憲一郎（前）出任首長。（共同社）
日本24日成立統合作戰司令部，由南雲憲一郎（前）出任首長。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本防衛省今天正式成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，目標是緊急情況發生時能指揮跨領域作戰、提升即時應變力與聯合作戰的實效性，同時也負責與美軍協調共同作戰，以及執行可破壞他國境內飛彈基地的反擊能力（敵基地攻擊能力）。

統合作戰司令部設立於東京都市谷地區的防衛省內，編制約為240人，負責與美軍展開更密切的協調，由59歲的南雲憲一郎出任統合作戰司令部第一任首長。

每日新聞報導，日本設立統合作戰司令部的背景是，日本正面臨「戰後最嚴峻且複雜」的安保環境，包括來自中國的威脅。過去的應對方式是每當緊急事態發生時，由統合幕僚監部臨時組成任務型部隊，但這種方式被認為已經不合時宜，有必要設立常設的司令部。

往後，制服組的最高領導「統合幕僚長」將專注於戰略，作戰指揮則由「統合作戰司令官」來負責，不過，一旦涉及敏感事務，仍需要司令官與防衛大臣、統合幕僚長充分溝通，做出正確的政治判斷。

因應日本組織改革，美國國會去年要求將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」，作為統合作戰司令部的對應機構，以加強美日在指揮統籌方面的協同作戰能力。這項改變預料將能提升日美共同應對威脅的能力，但也引發對於日本指揮權獨立性的擔憂。

產經新聞報導，在統合作戰司令部設立之前，自衛隊已經檢討長程飛彈的運用基本原則。根據政府相關人士透露，日本會在不依賴美軍的情況下自主操作，把發射長程飛彈的指揮權交給今天新設立的統合作戰司令部，不必獲得美國批准。

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長程飛彈能夠打擊距離超過1000公里以上的目標，可針對敵方領土內的軍事目標進行攻擊，是強化防衛力的關鍵。

發射長程飛彈時，需要運用衛星、無人機、雷達等多種情報收集手段進行探測和追蹤，同時不僅要有地面發射系統，還需要有艦艇和戰鬥機等多種發射手段，才能發揮威懾力。為了能夠有效運作，陸海空自衛隊必須進行協調，因此將由新設立的統合作戰司令部統一指揮。（編輯：韋樞）1140324

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南雲憲一郎
日本將成立統合作戰司令部 第一任首長大致底定
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