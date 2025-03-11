日本將新設統合作戰司令部 敲定第一任首長

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本3月底將新成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」。日本政府內閣會議今天決議起用現任統合幕僚副長南雲憲一郎，出任統合作戰司令部第一任首長。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，防衛省鑑於安全保障環境愈趨嚴峻，盼強化組織能力，預計本月24日新設統合作戰司令部。而這項人事令也將在同天生效。

統合作戰司令部屆時將位在東京都市谷地區的防衛省內，編制約為240人，未來負責與美軍展開更密切的協調。

防衛大臣中谷元今天在內閣會議結束後向媒體表示，「透過新設統合作戰司令部，不僅能根據狀況，迅速建立防衛態勢，還能與盟國及志同道合國家的司令部，統一共享資訊與執行運作上的合作」。

中谷元接著說：「我期望首任司令官能夠發揮領導能力，提高統合運用的實效性，並促進日美間的合作。」

目前59歲的南雲憲一郎是空將（相當於他國空軍中將），1989年畢業於培養自衛隊幹部的防衛大學校後，進入航空自衛隊，曾任航空幕僚監部防衛部長、西部航空方面隊司令官等職務，2023年3月起升任統合幕僚副長。

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統合作戰司令部的首長為「統合作戰司令官」，位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。（譯者：楊惟敬/核稿：劉淑琴）1140311