美準駐日大使：將加速武器交付助日成為抗中前沿

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）美國總統川普回鍋白宮後幾乎翻轉美國外交政策，他任命的大使立場成關注焦點。美國駐日大使人選葛拉斯今天承諾，上任後將加速對日交付軍備，讓日本成為美國反擊中國壓力的前沿。他也將促日本增加對駐日美軍的支出。

聯邦參議院外交委員會上午對葛拉斯（George Glass）出任駐日本大使等人事案召開聽證會。

葛拉斯在回應如何強化美日同盟，讓日本超越以往的防衛承諾時，強調與日本加強防務合作將是他擔任大使的「最優先事項」。他指出日本處於非常艱難的地理環境。無論是中國、俄羅斯還是北韓，都位於日本的「後院」，因此美日合作至關重要。

「然而，美國未交付日本的軍事裝備金額超過500億美元（約新台幣1.6兆元）」，葛拉斯說。

他指出，美國交付日本F-35戰機及運輸機的進展非常緩慢，他承諾將加快速度，並推進美日共同生產國防裝備，例如先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以因應中國對日本施加的壓力，「同時我們也對日本施壓，要求他們成為我們反擊（北京）的前沿」。

葛拉斯的發言不時提到中國。「毫無疑問，從川普第一屆政府至今，中國軍事實力已顯著提升」。他說，因應北京挑戰的相關作為包括升級武器、整合指揮與控制系統及提高駐軍成本，這勢必需要更大的預算。「我確實認為我們需要與日方談談，要求他們增加這部分的支出」。

他在回覆另外一位議員提問時也建議，美國與日本應持續聚焦多邊合作框架，特別是與韓國和菲律賓的關係及日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad），以共同與中國抗衡。

除了軍事合作，葛拉斯任內的重點也包括川普最在意的經貿議題。他說，將與日本討論縮小美日貿易逆差，及要求日本落實購買液化天然氣的承諾。

葛拉斯是為川普募款的靈魂人物，也是2016年與2024年選戰期間的金主之一，並於「川普1.0」擔任美國駐葡萄牙大使。川普在正式宣布他的人事案前，形容葛拉斯「是值得尊敬的人物」，「我們都認為日本很重要」。

他1982年畢業於俄勒岡大學（University of Oregon）後，經營過投資銀行等事業，據稱也熟金融、不動產、科學技術等領域。

「時事通信社」報導，葛拉斯2020年擔任美國駐葡國大使時，認為葡萄牙推動從中國吸引投資的作法是個問題。他曾說，「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」，曾因此引發外交摩擦。

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報導分析，如果他出任駐日大使，可能會強烈要求日本與中國脫鉤。

參議院外委會將對大使人事案進行表決，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。（編輯：唐佩君）1140314