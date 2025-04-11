中國限制好萊塢電影進口 川普：我聽過更糟的事

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（中央社北京/華盛頓10日綜合外電報導）中國表示，為報復美國總統川普提高對中國進口商品的關稅，將立即限制好萊塢電影進口。川普今天被問及此事時說：「我想我聽過更糟糕的事。」

路透社報導，業內分析師說，中國這項措施造成的財務影響可能微乎其微，因為近年來好萊塢電影在中國的票房收入大幅下降。

過去30年，中國每年進口10部好萊塢電影。中國國家電影局表示，川普的關稅行動將進一步削弱中國國內對美國電影的需求。

中國國家電影局在網站表示：「我們將遵循市場規則，尊重觀眾選擇，適度減少美國電影的進口數量。」

中國是全球第2大電影市場，好萊塢影業曾一度將目光投向中國，希望藉此提升票房表現。但中國國產電影在國內表現日益超越好萊塢，今年「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）超越皮克斯（Pixar）「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）成為全球史上票房最高的動畫電影。

「餵養巨龍：探討好萊塢、美國職籃NBA與美企面臨的上兆美元難題」（Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business，暫譯）一書作者芬頓（Chris Fenton）說，限制美國產製電影是「一種極為高調的宣告報復方式，對中國幾乎沒有任何負面影響」。

好萊塢電影僅占中國市場整體票房收入的5%。此外，芬頓說，在中國的票房收入，好萊塢電影公司僅獲取25%，在其他市場則為2倍。

芬頓補充說：「如此高調地懲罰好萊塢是北京採取的一種全勝強勢手段，華府肯定會注意。」

但川普並未立即為好萊塢發聲，他被問及中國的限制措施時僅說：「我想我聽過更糟糕的事。」

在去年美國總統大選中，許多好萊塢名人支持川普的民主黨對手。

一名娛樂界人士預估，吸引中國觀眾的好萊塢大片仍有可能登上電影院。夏季票房旺季將由迪士尼（Disney）漫威（Marvel）系列的超級英雄片「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts）揭開序幕，近日已獲准於本月30日在中國上映。

目前尚不清楚中國是否會批准今夏上映的其他大片，例如派拉蒙影業（Paramount）的「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning），此片可能是影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）最後一次出現在這個歷時長久的系列中；還有華納兄弟影業（Warner Bros）的新「超人」（Superman）和漫威新版的「驚奇4超人」（The Fantastic Four）。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）凱根（Kagan）研究團隊首席分析師夏佛（Seth Shafer）預測，這些限制措施的影響有限。

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夏佛說：「目前只有大約25%在美國普遍上演的電影會在中國放映，而且由於來自中國本土製片業的競爭日益激烈，這個比例一直隨著時間穩定下滑。」

他表示：「至於獲准在中國上映的美國電影，通常全球票房收入僅不到10%來自中國。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140411