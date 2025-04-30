美商務部長：已達成首個貿易協議 尚待對方政府批准

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國總統川普祭出對等關稅，各國把握90天暫緩期與美進行談判。美國商務部長盧特尼克今天表示，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方政府批准，但拒絕透露是哪個國家。

美國財經媒體CNBC報導，盧特尼克（Howard Lutnick）透露，川普（Donald Trump）政府已達成首個貿易協議，但尚未完全定案。

盧特尼克告訴CNBC，「我有一個協議完成了…但我需要等對方的總理（prime minister）與國會批准」，並表示預計很快會獲得同意。

另外，外界關注美中關稅戰走向之際，盧特尼克表示，他本人未直接處理和中國的談判，並表示與中國的談判是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）負責。

各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美國進行談判。貝森特今天稍早指出，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極；美國與印度即將達成協議，預計會宣布一些相關消息。美國與韓國的協議正逐漸成形，美國也和日本進行了富含實質內容的會談。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

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不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

CNBC指出，多項調查顯示，關稅不確定性引發股市波動，導致企業領袖及消費者信心下滑。美股在相關關稅措施首次宣布後大幅下跌，但過去一週已有所回升。（編輯：洪啓原）1140430