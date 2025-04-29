日美交涉關稅第2輪談判 赤澤亮正30日啟程

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正將於30日訪問美國，進行第2輪關稅談判。日本正考慮以擴大進口美國農產品、放寬進口汽車措施等作為交涉籌碼。同時，日本也將強調對美投資的實績，要求美方取消包括汽車和鋼鐵等一系列關稅。

日本政府16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，不過雙方當時同意協調擬本月內啟動第2輪談判。

日本經濟新聞報導，赤澤將在4月30日至5月2日訪美，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員展開第2輪談判。16日首度談判時，美國總統川普臨時宣布加入，他當時表達希望把對日貿易逆差降至零，並對美國汽車在日本市場銷售不佳表示不滿。

第2輪談判中，日本將在揣摩川普想法的基礎上，力求推動具體談判進展，預料將一邊觀察美國對日本的回應程度，一邊研判何時拿出新的談判籌碼。

在農產品方面，日本考慮擴大進口美國的玉米和大豆。玉米除了可以用作飼料，也尋求以生質酒精的燃料加工品形式擴大進口。至於大豆，則是因為美中對立導致美國對中國的出口量大減，日本有意承接部分出口量。

自民黨幹事長森山裕對此表示，在進口玉米方面，「目前日本國內生產無法跟上需求，因此增加進口沒有問題」。至於大豆，他也表示，「稍微增加進口量，或是用於潔淨能源等用途方面，日本可以配合」。

美國還批評日本稻米市場存在非關稅障礙，要求日本擴大進口。日本目前正考慮在「最低進口配額（Minimum Access，MA）」的77萬公噸外國米免關稅配額內，安排約7萬公噸的美國專屬配額。

由於日本目前米價居高不下，因此也有支持擴大進口稻米的聲音，但保守派的意見也不小。

考慮到今年夏天即將舉行參議院選舉，自民黨內部的顧慮是，這麼做會對主要支持群眾，也就是日本稻農造成衝擊。赤澤28日曾表示，「為了汽車利益犧牲日本的農林水產業，這顯然不在我們考慮範圍內」。

第1輪談判時，美國也列舉了牛肉和馬鈴薯，要求日本擴大進口。對此，赤澤要求美國列出優先順位。

另外一項重要談判籌碼則是汽車。在美國貿易代表署（USTR）3月公布的「貿易障礙報告書」中，將日美在汽車安全標準上的差異列為主要的非關稅障礙之一。美方主張，日本嚴格的標準阻礙了美國汽車進入日本市場。

日本政府內部目前正在考慮一項與安全標準有關的特例措施，被稱為「進口汽車特別處理制度」，內容包括簡化提交文件、免除實車測試等優惠措施。如果運用此特例制度，與日本安全標準不同的美國汽車，在進口時預料可以省下數個月的認證手續。目前適用此制度的是年進口量在5000輛以下的汽車，將考慮提高上限。

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此外，赤澤也強調要向美方訴求日本在美國的投資實績，特別是汽車產業，「（美國）把日本作為優等生對待也絕不奇怪」，指出日本對美國的累計投資額已經超過600億美元，累積創造了230萬個就業機會。

不過，美國是否會回應日本的一連串要求，目前仍不明朗。如果要交涉的具體關稅範圍無法確定，可能會拖延協商進度。經濟部官員表示，「這次訪美要不要拿出具體的談判籌碼，目前還無法判斷」。（編輯：陳承功）1140429