CNN：中國悄悄對部分美製半導體撤銷125%報復性關稅

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（中央社香港25日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天根據中國深圳3家進口報關公司取得的資訊報導，中國似乎已悄悄針對一些美國製半導體撤回125%的報復性關稅。

這些進口報關公司昨晚發現未經官方宣布的豁免措施，他們表示，這次豁免適用於積體電路；積體電路又稱微晶片或半導體。

中國今年4月12日對所有美國進口商品的對等關稅稅率提高到125%，以回應美國總統川普對中國商品課徵145%高額關稅之舉。

中國數月來一直表現出強大自信、能抵抗不斷升級的中美貿易戰的樣子。但這些豁免措施暗示中國必須針對國內無法生產或無法在其他地方取得的關鍵商品，撤回一些關稅。

中國當局並未公開證實這些豁免措施。中國海關總署和廣東省深圳市、中山市的海關辦公室均稱不知道有這些豁免措施。

中國進口代理商Zhengnenliang Supply Chain經理陳紹玲（Chen Shaoling，音譯）告訴CNN，她昨天發現，有8種積體電路的關稅已調降到零，但不包含記憶晶片。她指出，她替客戶例行通關時發現這件事。

她說：「我們提交申報資料後才發現，不然也不會知道…這個消息正像野火一樣蔓延開來。」

深圳地方海關當局似乎已將這個變動通知了一些公司。深圳HJET Supply Chain公司昨天在社群平台官方帳號發文表示：「好消息！我們接獲中國海關的新通知說，與半導體/積體電路相關的8種關稅代碼，現在豁免於針對美國進口商品課徵的額外關稅。」

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貼文寫道：「這意味著在這些代碼下，來自美國的進口商品進入中國時的關稅降到零。」

中國商業雜誌「財經」今天引述多家有進口半導體的科技公司說法，報導了這些豁免措施，其中一家公司在上海；這篇報導在刊登約3小時後移除。（譯者：曾依璇/核稿：洪啓原）1140425