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中國在聯合國控美關稅霸凌 美官員：表演性的操作

2025/4/24 10:33（4/24 10:38 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）中國在聯合國安理會發起非正式會議，抨擊美國將關稅作為施壓工具，破壞國際貿易規則。美國派駐聯合國的副政治參事吳婷批評這場會議是「表演性的操作」，並指中國持續利用國家補貼及其他非市場手段製造過剩產能，並大量出口，衝擊當地經濟。

中國常駐聯合國代表傅聰美東時間23日發起聯合國安理會非正式會議，抨擊美國將關稅作為施壓工具，嚴重破壞國際貿易規則。

美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷（Ting Wu，音譯）發言時批這場會議是「表演性的操作」，表示世界應該看中國對國際體系的貢獻，而不是其空洞的言論。

吳婷並以中文說，「中國言行不一，說一套做一套」。她指出，長期以來，中國採取單邊不公平貿易行為，不只傷害美國，也傷害全球市場經濟體及勞工。

吳婷表示，中國持續利用國家補貼及其他非市場手段製造過剩產能，並大量出口，衝擊當地經濟。北京也持續操縱國際金融機構的資源，借款再轉借，以拉抬自身形象，並透過利潤豐厚的開發合約中飽私囊。

她續批，中國一邊自稱是開發中國家，卻同時將其援助國身分與發展計畫「武器化」，用以霸凌其他開發中國家。

「這種狀況不會再發生了。總統川普正在重塑貿易環境，讓中國無法再予取予求。」

除了當前的貿易戰，吳婷也提到中國在南海的脅迫行為。她表示，中國2月擔任安理會主席期間吹噓自己的領導地位，卻又非法阻礙菲律賓在黃岩島附近的行動。

此外，吳婷也提到，「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」，試圖孤立台灣，扭曲他國政策並限制他國選擇。這項決議並不排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊機制。

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聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京卻擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

吳婷說，「美國將與盟友和夥伴密切合作，持續抵制北京在聯合國推動威權主義原則的目標」。（編輯：周永捷）1140424

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