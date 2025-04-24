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美國在聯合國安理會批中誤用2758號決議 林佳龍致謝

2025/4/24 18:37
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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部今天表示，美國首度在聯合國安理會嚴正批評中國為孤立台灣，誤用聯大第2758號決議，外交部長林佳龍表示，感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持。

外交部下午發布新聞稿指出，美國於23日在聯合國安理會會議中，嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利；美國並重申2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，以及其他多邊論壇。

外交部強調，此為美國新政府繼今年2月在世界衛生組織（WHO）執行委員會會議公開發言反駁聯大第2758號決議遭扭曲後，再度於聯合國場域為台灣發聲，也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場，深具意義。

外交部長林佳龍表示，感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持，並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議，打壓台灣的主權地位及國際參與空間，以及重申中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

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林佳龍說，聯大第2758號決議全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及其他國際組織代表台灣2300萬人。

中國於23日在位於美國紐約的聯合國總部，以「單邊主義和欺凌行為對國際關係之影響」（The Impact of Unilateralism and Bullying Practices on International Relations）為主題召開阿里亞辦法會議（Arria-formula meeting），此會議開放給所有聯合國成員以及觀察員參與。（編輯：林克倫）1140424

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