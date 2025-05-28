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王晨佑田徑亞錦賽十項全能獲第4 懊惱趴地痛哭

2025/5/28 21:28
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（中央社記者黎建忠韓國龜尾28日電）亞洲田徑錦標賽今天進行十項全能的後5項賽事，台灣好手王晨佑在前9項結束還高居第2，只可惜最後1項1500公尺氣力放盡，最終以7546分、第4名作收，賽後趴在地上懊惱落淚。

現年25歲的王晨佑在2018年亞青田徑賽拿下十項全能金牌，當時就是備受矚目的鐵人好手，只可惜始終受到大小傷勢影響，成績一直沒能有明顯突破。

今年亞錦賽是王晨佑自從2023年全運會以來首度完賽，並在第9項標槍結束後，積分還高居第2，很有機會替台灣拿下相隔35年來的亞錦賽十項全能獎牌。

只可惜在最後1項的1500公尺，王晨佑原本排在第4名，但最後200公尺加速時，整個人氣力放盡，逐漸被其他選手超越，最後就以總分7546分獲得第4名，和獎牌擦身而過。

王晨佑賽後趴在地上懊惱哭泣超過15分鐘，他在整理情緒後接受媒體聯訪表示，原本目標就是至少要保住獎牌，「我真的盡力了，結果還是不如自己期望，只希望這場完賽算是我新的開始。」

王晨佑提到，之前一直受傷陷入低潮，「我還是不放棄自己，訓練、收操、恢復都按表操課，就是希望快點走出低潮。十項全能是一個很特別的運動，會讓你有10種不一樣的挫折感，這也是讓我很不甘心的原因。」

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教練楊清隆透露，在出發亞錦賽前，王晨佑就有點小感冒但可能自己不知道，後來去做高壓氧恢復時，不慎造成耳膜受傷還積血，最後只好帶著不太舒服的狀態參賽。

儘管和亞錦賽獎牌擦身而過，但王晨佑如願達到名古屋亞運參賽標準，讓他豪氣地說：「我會持續努力，朝著8000分的目標邁進。」（編輯：張雅淨）1140528

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