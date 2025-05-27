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傅兆玄田徑亞錦賽男子跳高晉決賽 葉柏廷爆冷遭淘汰

2025/5/27 14:41
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（中央社記者黎建忠韓國龜尾27日電）亞洲田徑錦標賽今天進行的男子跳高資格賽，台灣雙雄之一的傅兆玄以2公尺15順利挺進決賽，不過全國紀錄保持人葉柏廷，意外在2公尺05的高度3跳失敗，直接遭淘汰。

在韓國龜尾市舉行的第26屆田徑亞錦賽，今天舉行的男子跳高資格賽，共有23人報名參賽，分為A、B兩組進行，葉柏廷分在A組，傅兆玄在B組。

傅兆玄從2公尺05起跳，後續2公尺10、2公尺15都是順利一跳就過，也如願闖進5月29日舉行的男子跳高決賽。

近況不差的傅兆玄，在4月底的全國大專校院運動會以2公尺26摘金，當時他挑戰新的全國紀錄2公尺31就差一點過關，這次亞錦賽同樣備受期待。

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總教練孫念祖在接受中央社記者訪問時表示，今天資格賽就是輕鬆一點跳，整體狀況看起來還不錯，雖然起跳腳有一些傷勢，但應該不影響表現，接下來2天就繼續調整，希望能站上頒獎台。

最佳成績為以2公尺30的男子跳高全國紀錄保持人葉柏廷，在今天資格賽從2公尺05起跳，沒想到3跳都失敗，慘遭淘汰；最終大會取跳過2公尺05、共13名選手晉級決賽。（編輯：龍柏安）1140527

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