楊俊瀚赴美訓練收穫多 盼田徑亞錦賽衝佳績

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（中央社記者黎建忠龜尾26日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天在2025亞洲田徑錦標賽熱身試場，參加200公尺的他並未給自己壓力，反而提到之前2度到美國移訓收穫很大，期待可以拿出最佳表現。

楊俊瀚在2023亞洲田徑錦標賽，以20秒48成績拿下200公尺銀牌，本屆再度征戰，他認為不需要特地去想獎牌的問題，「我不會因為上屆銀牌就認為今年一定要怎樣。」

楊俊瀚從去年底到今年2度遠赴美國奧蘭多參加當地俱樂部，並和奧運金牌得主、美國名將萊爾斯（Noah Lyles）一同訓練，最近一次是4月底才返台。

楊俊瀚今天接受中央社記者訪問表示，從4月底返台後先後到日本、香港參加2場比賽，以賽代訓做調整，感覺還不錯，但還是得上場比賽才知道。

談到過去2次、各3個月在美國移訓的日子，楊俊瀚覺得相當有趣，「現在想想，我從18歲就進到國訓，這2趟美國行應該是這輩子第1次自己在外頭租屋，剛到的時候，包括銀行開戶、買車、租屋等，都是自己來，也是非常有趣的經驗，到現在也算是熟門熟路了。」

楊俊瀚透露，美國的租屋基本上都是空屋，所以都要趁週末去找「車庫拍賣」（Garage Sale），買一些便宜又好用的家具。

現年28歲的楊俊瀚表示，去美國的俱樂部移地訓練才發現，「其實國外的訓練方式、運科方式，都不會跟台灣差太多，但他們很注重選手個人的自律訓練，以及選手自己想要什麼，自主性要求很高。」

楊俊瀚笑說，由於都是自己住也得自己煮，但每天訓練完其實很累，煮完吃完還要洗碗，幾乎是每天的「課程」，「但我現在最拿手的就是牛肉麵，好吃到一起訓練的其他選手都稱讚。」

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2025亞洲田徑錦標賽明天將在韓國龜尾市登場，楊俊瀚本屆除了參加單項男子200公尺外，還兼項參加4x100公尺接力，他提到，自從杭州亞運之後就沒跑過接力，這次又多了2個學弟，希望能有好成績。

楊俊瀚預計5月30日進行200公尺預賽、準決賽，順利的話，31日決賽拚獎牌。（編輯：張雅淨）1140526