田徑亞錦賽 余雅倩女子鏈球奪銅高喊不再第4名

（中央社記者黎建忠韓國龜尾27日電）「我只想要大聲說，終於不再是第4名了。」台灣女子鏈球好手余雅倩，今天在田徑亞錦賽以64公尺25拿下銅牌，擺脫大賽總是第4名的惡夢，讓她賽後都開心地紅了眼眶。

現年26歲的余雅倩，是台灣近年來被寄予厚望的女子鏈球好手，上個月還在中國的投擲賽事以68公尺39第5度打破全國紀錄；只不過向來大賽運超差的她，在2023年亞運、亞錦賽、世大運，都以第4名作收，始終無緣頒獎台。

余雅倩今天走出賽場，臉上終於露出滿意且開心的表情，談到過去始終擺脫不了的「老四命」，這次她是笑著說：「終於不再是失望的走出賽場，而且可以大聲說，我不再是第4名了。」

余雅倩接受媒體聯訪時表示，去年底因為在修改動作，其實一直處於低潮，不過在教練的幫助下，加上成績慢慢有起色，整個人也變得比較有信心，「很多人今年看到我，都覺得跟以前不一樣了。」

余雅倩在去年11月到今年1月、今年2月到4月，共2次去中國移地封閉訓練，談到這段時間的辛苦，她有感而發的說：「雖然很難熬，但跟好手一起訓練、彼此互相鼓勵感覺很棒，加上我的個性比較能聊，大家相處起來都蠻好的。」

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雖然拿下銅牌，但余雅倩對於自己的成績還不是很滿意，她笑說：「這個成績就是很一般，我賽前設定是希望可以到65、66公尺。」

教練李采懌說：「看起來她還是有點緊張，不過已經比以前好太多了，以她現在的狀態，成績應該可以更好一些，但我們就是繼續調整，放眼明年的名古屋亞運，讓她再次站上頒獎台。」（編輯：李亨山）1140527