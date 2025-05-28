回聲樂團前進中南部演出 日本樂迷直奔朝聖

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（中央社記者王寶兒台北28日電）回聲樂團2023年回歸樂壇，今年啟動「秘密集會2.0小巡迴」，近日前進高雄、台南等地，團員直呼開心，復團後終於能到中南部與歌迷碰面，還有樂迷特地從日本飛來現場朝聖。

回聲樂團曾休團近8年，2023年以Amazon一曲宣告回歸，去年進一步以Echo of Your Soul正式命名英文團名。今年巡迴自台北出發，5月造訪高雄、台南、台中，與許久未見的樂迷碰面。

鍵盤手Shipy高齡80歲的父親也特別出席，現場展現舞技，炒熱氣氛。回聲樂團團員看見粉絲前來，非常感動，同時也期望樂團能常到中南部開唱，不要讓大家等太久。難得到台南演出，一起去聚餐還讓團員們直呼，「好像重回年輕玩團一起相聚的美好時光。」

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今年回聲樂團也推出全新單曲「我學會的物理」，以招牌英式搖滾風格喚醒樂迷記憶。新歌後成車商廣告主題曲，也讓5名團員20年來首次合體拍攝廣告。

「我學會的物理」靈感來自主唱柏蒼在美國旅程遭遇，他今天透過新聞稿分享，當時在高速公路看見隕石坑壯闊景象，「頓時感到自我實在渺小，於是突然感覺到關於生命裡過不去的痛苦與執迷，事實上遠不如一個天體所留下來的足跡。」（編輯：張雅淨）1140528