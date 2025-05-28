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助台廠海外布局　經長：美國投資貿易服務中心年底成立

2025/5/28 22:23（5/28 22:38 更新）
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為協助企業海外布局，經濟部已於捷克和日本成立投資貿易服務中心，部長郭智輝表示，位於美國的投資貿易服務中心今年底將成立。（中央社檔案照片）
為協助企業海外布局，經濟部已於捷克和日本成立投資貿易服務中心，部長郭智輝表示，位於美國的投資貿易服務中心今年底將成立。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北28日電）為協助企業海外布局，經濟部已於捷克和日本成立投資貿易服務中心，部長郭智輝表示，位於美國的投資貿易服務中心今年底將成立，採取以大帶小、整合供應鏈等策略，協助台灣中小微企業解決海外投資障礙。

郭智輝5月展開訪美行程，除了出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），討論如何深化台美供應鏈夥伴關係，後續更轉往德州，推動與德州的經貿合作關係。

郭智輝今天接受「筱君台灣PLUS」節目專訪表示，他在德州除了參加環球晶新廠落成典禮，也拜訪休士頓、達拉斯和奧斯汀等地台商，包括鴻海在德州的AI伺服器工廠。

郭智輝表示，德州土地為台灣20倍大，人口約3000萬人，水電供給無虞，也有德州大學、農工大學等非常優秀的學校，德州州長艾伯特（Greg Abbott）也說，台灣企業在德州投資，可免繳州稅，希望藉此吸引台商。

不過廠商赴美投資面臨法規等挑戰，郭智輝坦言，台灣許多中小微企業要到海外投資非常困難，在美國設工廠花費約4年，慢則5至6年，期間需要克服許多規範和要求。

為協助業者海外打拚，郭智輝表示，經濟部去年底已在捷克開設投資貿易服務中心，4月也在日本福岡設立據點，美國的投資貿易服務中心規劃今年底成立，將採取以大帶小、整合供應鏈等策略，協助台灣中小微企業解決海外投資面臨到的問題。

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隨著美中經貿對峙情勢加劇，郭智輝表示，廠商憂慮中國產品傾銷、藉由台灣洗產地等問題，現在台灣和中國的經貿依賴程度雖然已大幅降低，但台塑等業者到中國投資設廠仍面臨中國同業低價傾銷競爭。

郭智輝呼籲，產業要打國家隊，「出去就是打一個Team Taiwan（台灣隊）」，台灣企業規模麻雀雖小五臟俱全，但碰到大老鷹還是打不贏，大家應該要整合、採取以大帶小策略。（編輯：潘羿菁）1140528

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