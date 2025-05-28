計畫工作停電遭誤解輪流停電 台電台中處：錯誤訊息

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台電台中區處今天表示，近日網傳台中處官網公告「計畫性工作停電」，遭誤解為「分區輪流停電」，更與電源不足所實施的臨時性限電措施完全無關，呼籲民眾勿誤解、誤傳，引發恐慌。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，近日網路有消息將台中處官網上所公告的「計畫性工作停電」誤解為「分區輪流停電」，為錯誤訊息。

台電台中區處長顏錦義表示，官網公告的「計畫性工作停電」，為用戶申請新（增）設用電、供電線路或設備老舊需更新及維護、配合政府機關公共工程要求、線路設備遷移等日常工程，並為確保施工人員工作安全及設備更新順利，而預先排定的局部配電計畫性停電作業。

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顏錦義提到，台電在進行工作停電作業前，均會與重要用戶及當地里長溝通協調確定，並針對所有停電戶發送停電通知單，絕非網傳所稱的臨時更改停電時間或分區輪流停電，更與電源不足所實施的臨時性限電措施完全無關，呼籲民眾勿誤解、誤傳，引發恐慌。

端午連假將至，台中區處表示，依據中央氣象署天氣預報，隨著鋒面接近天氣將不穩定，部分地區將有陣雨、雷雨，甚至有大雨、豪雨發生機會，台電已加強進行線路預防性維護工作，並強化巡檢作業。（編輯：張雅淨）1140528