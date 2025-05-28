孫可芳憶父母雙亡被笑孤兒 盼幫助更多弱勢孩童

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（中央社記者洪素津台北28日電）演員孫可芳產後復出，日前隨公益團體到越南探訪弱勢孩童，她也想起小時候父母過世卻被同學笑孤兒的過往，「因為那段回憶不好受，所以我希望能幫助有困境的小孩」。

孫可芳今天出席至善基金會30週年記者會，分享產後5個月就去越南探訪弱勢孩童。她表示，到越南後每天都在哭，「可能是我產後情緒起伏很大，我看到那邊很多需要幫忙的小孩，我根本沒有空想兒子，兒子太幸福，他有太多人愛了」。

孫可芳坦言知道代言人不應該那麼愛哭，不過「當看到很多小孩需要幫忙，突然覺得自己力量很微弱」。

探訪過程中，孫可芳也想起小時候被嘲笑孤兒的經歷，當時父母離世，沒想到卻被同學笑說：「我知道妳，妳就是那個孤兒。」這讓她留下創傷，「那段回憶不好受，我有一段認識自己跟療癒自己的過程，所以更希望可以幫助有困境的小孩」。

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談到工作，孫可芳表示，現在正為復出做準備，也陸續收到戲約，希望暑假就可以進組拍戲。她坦言對目前身形不太滿意，希望可以再瘦一點，不過不敢亂減肥，因為之前亂吃藥減肥，結果半夜胃痛送急診。

至於有無生第2胎的計畫，孫可芳表示，現在育兒環境還是比較辛苦一點。她提到有在越南認養1個小女孩，「現在先認養就好，劉冠廷（丈夫）也很支持跟認同」。（編輯：張雅淨）1140528