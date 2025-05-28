南亞科董事長吳嘉昭卸任 鄒明仁接任

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（中央社記者張建中新竹28日電）南亞科今天召開股東常會，全面改選董事，新任董事推選鄒明仁擔任董事長，原董事長吳嘉昭繼卸下南電董事長後，今天進一步卸下南亞科董事長一職。

南亞科董事王文淵、王瑞華、蘇林慶及南亞塑膠代表人董事吳嘉昭皆順利連任，吳志祥和莊達人改以自然人當選董事，南亞科總經理李培瑛和鄒明仁則改以南亞塑膠代表人當選董事。

南亞科獨立董事許舒博、賴清祺、陳添枝順利連任，侯彩鳳卸任獨立董事，由華新麗華數位智能發展組織總經理吳明機新當選獨立董事。

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吳嘉昭表示，鄒明仁擔任南亞塑膠總經理多年，並熟悉電子產業，擔任南亞科董事長，仍會堅持技術創新的核心價值，加速10奈米製程技術及新世代DDR5產品，提升競爭力。

對於動態隨機存取記憶體（DRAM）市況，吳嘉昭說，在主要供應商退出DDR4及資源挪移往高頻寬記憶體（HBM），加上關稅緩衝期的備貨需求湧現，DRAM市況已經好轉，南亞科將在第3季前去化所有庫存，加上1B製程良率提升，有利產品組合，下半年營運可望量價齊揚，力求第4季營運轉盈。（編輯：林淑媛）1140528