民代憂停七車格動線不佳 竹市府允改善

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）竹市議會今天考察停七停車場工程，有議員說，部分停車格位置會與行車產生碰撞疑慮，動線不佳應調整，市府說，將提優化措施改善，另預計12月營運，提供汽機車停車位共545格。

新竹市議會第11屆第5次定期會今天考察「西大路（停七）停車場興建工程」，代理市長邱臣遠陪同市議會議長許修睿及多名市議員前往考察。

時代力量竹市議員林彥甫說，現場部分停車格位置會與行車動線產生碰撞疑慮，應要檢視並取消有事故風險的停車格。

民進黨竹市議員鄭美娟說，西大路停車場婦幼車格空間不夠大，也讓孕婦或帶嬰幼兒者難下車，籲全面檢視停車格尺寸。

對婦幼車位停車空間、機車停車位進出動線、停車場雨遮設施及防墜設施等建議，交通處指出，將納入評估並檢視各樓層裝設隱形鐵窗及防護網等相關優化改善。

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交通處說，此工程原訂今年4月完工，但工程進行時遇問題，如廠商針對原建物工項改善、維護鄰房結構安全改以小型機具挖掘施工、台電變電箱遷移等，經後續調整，預計於今年12月底可營運。

交通處指出，停七停車場提供284格汽車停車位與261格機車停車位，打造給市民安全且方便停車的公共服務空間。（編輯：張銘坤）1140528